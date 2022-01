¿Ariana Grande y Jimmy Fallon son AMANTES? El rumor que está cimbrando a Hollywood

Ariana Grande es una de las estrellas de la música en Estados Unidos y el mundo que ha ganado popularidad, por ello, se ha presentado como invitada especial en The Tonight Show encabezado por Jimmy Fallon en un sospechoso número de veces y esto alimentó los rumores de un amorío entre estas celebridades.

Aunque otras personalidades como Miley Cyrus, Shakira, Natalie Portman, Sofía Vergara y Emma Stone han sido invitadas al show de Jimmy Fallon, de ninguna se tienen tantos registros como en caso de Ariana Grande. Además, algunos de los empleados los habrían sorprendido besándose detrás de cámaras.

La teoría sobre el supuesto romance entre la intérprete de "Thank U, Next" y el comediante surgió con un video en TikTok que de inmediato se hizo viral, en él no mencionan directamente el nombre de la cantante de 28 años o el de Fallon pero se dan referencias con las que los internautas los identificaron de inmediato.

Fue la usuaria @dearjane1 la que compartió el video y en él coloca una conversación como evidencia de lo sucedido, aunque esto habría pasado cuando Ariana Grande se encontraba en un romance con el comediante Pete Davidson que es la actual pareja de Kim Kardashian.

¿Infidelidad de Pete Davidson?

Ariana Grande se casó en mayo del año pasado con el agente inmobiliario Dalton Gómez en una íntima ceremonia que celebraron en su casa de Montecito, California. Mientras que Pete Davidson está en una relación con la socialité, quien recientemente externó su molestia con Miley Cyrus de una forma muy particular.

Fue en el mismo programa The Tonight Show con Jimmy Fallon donde Cyrus habría “coqueteado” con Pete Davidson mientras le cantaba “It Should Have Been Me”, lo que logró enfurecer a Kim Kardashian que dejó de seguir de inmediato a la cantante en Instagram.

Algunos señalaron que se trataba del espectáculos de Miley Cyrus durante el programa de Jimmy Fallon, pero otros consideraron que insistió en el “coqueteó” al grado de incomodar al comediante en más de una ocasión.

Aunque esto no se habría detenido ahí, pues Miley y Pete Davidson encabezaron un programa especial de fin de año que se realizó en Miami, donde también señalaron que la cantante habría estado coqueteando con el novio de la empresaria.

