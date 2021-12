Frente al espejo: Ariana Grande demuestra por qué es una de las mujeres más lindas

Ariana Grande es una cantante, compositora, actriz, productora musical y diseñadora de modas estadounidense. Comenzó su carrera en 2008 en el musical Trece de Broadway, antes de interpretar el papel de Cat Valentine en la serie de televisión Victorious de Nickelodeon y en la secuela, Sam y Cat.

En los últimos días, Ariana fue tendencia por homenajear a Britney Spears en el programa The Voice (donde es coach del reality de canto) en marco de la semana temática dedicada a los años 90. Ariana sabe muy bien cómo aprovechar su estancia para hacer una de sus actividades favoritas: hacerles un homenaje a grandes íconos de la cultura pop.

Como ya lo hizo con Jennifer Garner, a quien imitó en su look de “Si tuviera 30” con el mismo vestido colorido de Versace que la intérprete usa en la película. Pero ahora, Ariana Grande fue por más y se disfrazó de la princesa del pop, luciendo un top sin tirantes y pantalones blancos para recrear uno de los outfits que Britney Spears usó en su gira Baby One More Time en el año 1999.

Si bien hace bien las imitaciones de vestimenta, de la mejor versión que hace, es la de ella misma. Y sus cuentas de redes sociales son fiel testigo de esto. El foco es su cuenta de Instagram donde posee más de 281 millones de seguidores.

Ariana Grande frente al espejo. Fuente: Instagram Ariana Grande

En su último posteo, Grande recaudó más de 9 millones de likes, al mostrarse en su departamento con vestido negro corto que finaliza con una tira plateada que tocan sus muslos. Además, mucho maquillaje y zapatos con tacón alto. Su cabello arreglado al estilo jurídico, le dan aún más fuego a la publicación. En los comentarios se hace mención, además de su belleza, a su acompañante: su mascota, que sale reflejado en la primera de las dos fotografías selfies que la cantante capturó.