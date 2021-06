Ariana Grande cumple 28 años y esta es su canción más escuchada

Ariana Grande nació un 26 de junio de 1993 y desde muy pequeña mostró talento para la actuación y la música. La estadounidense comenzó su trayectoria participando en el musical "Trece" de Broadway, una obra que aborda la historia de Evan Goldman, un niño que deberá prepararse para la adolescencia mientras asume que sus padres están divorciándose. Aunque su papel en esta obra no fue protagónico, Ariana demostró que tenía los dotes necesarios para triunfar a nivel internacional.

Después de este musical, Grande fue seleccionada para interpretar a Cat en la serie "Victorious", una producción de Nickelodeon que, posteriormente, dio paso a la secuela "Sam & Cat". Fue a partir de su participación en estos programas que su trayectoria musical comenzó a despegar. En 2012, Ariana decidió lanzar su primer álbum de estudio, mismo que debutó en la primera posición de Billboard 200 y logró acumular ventas de más de 138 mil copias en su primera semana.

Ariana comenzó su trayectoria en un musical de Broadway. Foto: Twitter @AGrandeAO

Su trayectoria musical hasta el momento

Actualmente, la estadounidense cuenta con cinco álbumes, todos dentro del primer lugar de éxitos a nivel internacional en la lista Billboard 200, el ranking en el que se comparten los doscientos álbumes más vendidos de cada semana en Estados Unidos. Yours Truly, My Everything, Sweetener, Thank U, Next y Positions han ocupado la primera posición y solo Dangerous Woman ha estado en segundo lugar.

Algunos de los más grandes logros de Ariana Grande a nivel profesional han sido hacerse acreedora a un premio Grammy, dos Billboard Music Awards, tres American Music Awards y cinco MTV Video Music Awards, lo que la ha convertido en una de las artistas femeninas más exitosas a nivel internacional durante los últimos años. Además de ser nombrada una de las personas más influyentes por parte de la revista Time, también fue galardonada como la mujer del año por la revista Billboard en 2018.

Los álbumes de la artista han ocupado los primeros lugares de éxitos. Foto: Instagram @arianagrande

¿Cuál es su canción más escuchada?

Aunque podría parecer fácil identificar cuál es la canción más popular de la artista, esta pregunta suele ser una duda frecuente entre sus fans, quienes han deseado saber cuál es la melodía que le ha valido más éxitos que cualquier otra. Tan solo en Spotify, Ariana cuenta con más de 62 millones de oyentes al mes y en su cuenta de Instagram acumula 246 millones de seguidores, cifra que se ha multiplicado en los videos oficiales de sus canciones en YouTube.

"Thank U, Next" es el video más exitoso de la cantante hasta el momento y pertenece a su álbum homónimo lanzado en 2019, el audiovisual cuenta con más de 650 mil millones de reproducciones y 12 millones de likes. El éxito de esta canción está seguido de "God is a woman", mismo que pertenece al álbum "Sweetener", lanzado en agosto de 2018. Hasta el momento, el audiovisual cuenta con 334 mil millones de reproducciones y casi cinco millones de likes.

