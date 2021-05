Los vestidos con los que Ariana Grande nos ha robado el aliento

Ariana Grande es una de las celebridades más queridas y su talento la ha llevado a ganarse el corazón del público en todo el mundo, esta vez la cantante sorprendió a sus fans al mostrar el vestido que uso en su boda con Dalton Gómez, lo que provocó que se recordarán algunos de sus más icónicos vestidos.

El elegante y romántico vestido que usó Ariana Grande para su boda es de la diseñadora Vera Wang, con el que no dejó de lado la sencillez que la caracteriza y la sensualidad con un escote en la espalda que llegó hasta la cadera.

Ariana Grande y sus impactantes vestidos

La intérprete de “Thank U, Next” se ha mostrado fiel a un estilo sencillo, pero romántico y girly con el que no deja de lado su pasión por la moda que muestra en cada una de sus presentaciones en público y que le han logrado un lugar como la favorita de la industria.

Uno de los vestidos con los que Ariana Grande acaparó las miradas en la entrega de los Grammy 2020 fue del diseñador Giambattista Valli. El vestido logró cautivar a todos en el paso de la cantante por la alfombra; con un corte princesa lució sustono azul grisáceo, pues también tenía volumen en la parte inferior.

Ariana Grande en los Grammy 2020. Foto: AP

La cantante acompañó el vestido corte princesa con unos guantes largos en el mismo tono y aretes de diamante. Además de lucir su característica coleta alta que deja ver su larga cabellera rubia. Debido al peso y volumen del vestido, la cantante tuvo que caminar por la alfombra con ayuda de sus estilistas.

Durante los Grammy la estrella de la música tuvo otros dos cambios de atuendo, igual de impactantes que el primero y que la hicieron arrancar suspiros y le ganó el título de la mejor vestida. Otro de sus atuendos fue un glamuroso y elegante vestido en tono verde con guantes largos del mismo color que acompañó con accesorios de esmeraldas.

Ariana Grande. Foto: Instagram

Otro de los vestidos de Ariana Grande que causaron sensación fue el del diseñador Zac Posen. Se trata de un conjunto de corsé con holanes en tono plateado que va a juego con una falda digna de una princesa gracias a su impresionante vuelo. En esta ocasión la cantante acompañó el atuendo con una gargantilla de diamantes de 95 quilates de Butano Jewelry.

Ariana Grande. Foto: Instagram

