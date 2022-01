Regina Blandón agradecida por ser el crush de lesbianas en México

Regina Blandón es una de las famosas que siempre se han mostrado afinidad y empatía por la lucha de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+, entre otros.

La famosa no duda en utilizar sus redes sociales y canales de comunicación para dar a conocer cualquier mensaje en pro de estos grupos, es por eso que muchas personas han pronunciado ser fan de Regina y estar a favor de todas sus luchas.

La estrella conocida mayormente por interpretar a “Bibi” en La Familia P Luche”, hace algunos años llevo a cabo un personaje en “Cindy la Regia” con preferencias sexuales hacía las mujeres.

Después de esta participación en la famosa cinta, muchas mujeres se sintieron atraídas a la actriz, tanto así que la catalogaron como “El crush de todas las lesbianas”.

Fue en una historia en redes sociales cuando le fue cuestionado a Regina qué se sentía ser admirada por todas las mujeres lesbianas en México, Blandón se limitó a contestar; “Oye que piropo más halagador”, junto a una fotografía en donde luce muy sorprendida.

Regina está en comunicación con sus fans, siempre en sus redes sociales les comenta cómo se siente y platica sobre sus proyectos a largo e inmediato plazo, algo que agradecen sus más de 3.5 millones de seguidores en la mencionada aplicación.

Hace unos días dio a conocer que se había tomado una sesión de fotos en la que luce sonriente y espectacular, misma que recibió miles de reacciones y comentarios. “Ese día estaba bieeeeen sensible, bien kiensabekómo. Sin muchas ganas, vaya, pero pos había quedado de hacer fotos con @alejandroibarraphoto y no iba yo a faltar. Y llegué y platicamos y lloré y reí y me puso una canción y me hizo bailar (primero me dio pena y luego ya me vv). Y fue de mucho apapacho. Gracias, friend”, escribió junto a la fotografía.

