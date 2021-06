Regina Blandón se viste con los colores del arcoíris y pide a la comunidad LGBT+ “seguir gritando fuerte y alto”

Este sábado se celebra en muchas partes del país la Marcha del Orgullo que cada año realiza en junio la comunidad LGBT+, y aunque en muchas ciudades, incluida la Ciudad de México, solo se realizará de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19, esta celebración congrega un llamamiento del colectivo a la sociedad y los gobiernos a luchar y defender los derechos y la libertad de expresión de todas las personas, sin importar su orientación sexual.

En este contexto, han sido diversas las personalidades del espectáculo, del arte y de los medios de comunicación que han emitido pronunciamientos públicos en respaldo y apoyo a todas las voces que este día se congregan en una sola a lo largo de todo el país, una de ellas fue la actriz Regina Blandón, quien desde su cuenta de Instagram compartió un emotivo mensaje dirigido a la sociedad en general y pide a la comunidad LGBT+ “seguir gritando fuerte y alto” para exigir sus derechos.

“Happy pride, amix. Por seguir gritando fuerte y alto y orgullosamente. Por una sociedad con los mismos derechos para todxs, porque sí, estamos avanzando y tenemos que celebrarlo, pero aún hay mucho camino por recorrer, porque aún hay personxs, adolescentes, niñxs que prefieren acabar con su vida antes que ‘salir del closet’ (ojalá tener que ‘anunciarlo’ no sea parte de nuestras vidas en un futuro),” comentó Blandón en su mensaje.

“Lo Radical es la Empatía”

Regina Blandón también pidió por poner un alto a los crímenes de odio por orientación sexual, identidad o expresión de género: “Lo Radical es la Empatía. Por el reconocimiento de las infancias y adolescencias trans. Por ponerle un alto a los crímenes de odio por orientación sexual, identidad o expresión de género. Empatía, amor y respeto, amigues,” escribió la actriz, famosa por interpretar a “Bibi” en la popular serie de Televisa La familia P. Luche.

Blandón también citó las palabras que la cantante María León compartió en sus redes sociales recientemente, en donde “puso my claro” el tema de la diversidad sexual en las personas: “Como lo puso muy claro mi @sargentoleon : “Si a ti te gusta el helado de fresa, qué rico, si te gusta el de chocolate, qué delicia… si te gusta el napolitano, atáscate que hay lodo… y si no te gusta el helado, no comas, pero deja que lxs demás comamos felices y en paz”.

Este Mes del Orgullo, al igual que el del año 2020, será completamente diferente a todas los que hemos visto desde que se desarrolla la Marcha del Orgullo LGBT+ en nuestro país, y en numerosos lugares del mundo; ya que gran parte de la sociedad mexicana, y global, se encuentra en estos momentos emprendiendo campañas de vacunación contra el coronavirus, por lo que al igual que el año pasado la Marcha se volvió a posponer de manera presencial, pero eso no evitará que de forma virtual las personas puedan seguir manifestándose para exigir una sociedad igualitaria, con justicia, libertad y respeto hacia este colectivo.

