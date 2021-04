Tras críticas a su cuerpo Regina Blandón explota en Instagram y realiza fuerte confesión

Para nadie es un secreto que la joven actriz, Regina Blandón, es uno de los talentos juveniles más importantes del momento, su carisma, simpatía y belleza la han llevado a consolidarse en la escena del espectáculo en México siendo una de las mujeres más hermosas del medio.

A raíz de ello, ocasionalmente Regina Blandón comparte imágenes de su vida privada a través de sus redes sociales, por lo que en algunas postales se le puede ver con poca ropa luciendo su sensual figura.

Sin embargo, recientemente la actriz fue blanco de críticas por parte de un sector de sus seguidores quienes luego de que Regina compartiera una imagen de su abdomen presumiendo su nuevo tatuaje, no faltó el “troll” que dijo que “estaba enseñando la lonja”.

Debido a este comentario la actriz explotó y a través de una nueva imagen en la que se le ve en lencería, publicó un texto que ha hecho reflexionar a sus seguidores.

Esta fue la imagen que desencadenó la reflexión. FOTO: ESPECIAL

“Enseñándonos la lonja”

“Enseñándonos la lonja” estas fueron las palabras, emitidas por uno de sus seguidores en sus publicación, Regina confesó que dichas palabras retumbaron en su cabeza desatando una gran reflexión al respecto.

En la imagen compartida por la actriz, se le ve en ropa interior luciendo un hermoso conjunto de lencería que deja al descubierto su sensual figura, imagen que fue aprovechada para mandar un mensaje de amor propio y reflexionar sobre los estereotipos de belleza.

A continuación te presentamos el post de Regina en el cual vale la pena leer su mensaje.

Aquí el texto íntegro:

El otro día me comentaron en una foto: “enseñándonos la lonja” y no he parado de pensar en lo dlv que estamos. Advertencia: este post no es para que me digan “no, pero no hagas caso, no, pero así te ves bien”, no me estoy tirando al piso para que los likes me reanimen o porque quiero atención. Es por si alguien también le habla de la chingada a su cuerpo por no verse de cierta forma (la que cada quien haya idealizado para sí mismo) y para apapacharnos un poco más.

Estas me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (qué palabra de la chingada usamos para hablar de cuando nos maquillamos o nos peinamos, como si antes uno estuviera descompuesto). Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije “mira, me siento guapa hoy, la verdad” y me tomé las fotos y seguí con mis actividades. Y las vi al día siguiente cruda y en chinga dije: “es que qué huevos: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla...” Y así he sido toda la vida conmigo. Diario me levanto a pesarme y no saben lo dlv que me hablo. Y desde muy chiquita me dicen: “bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre “arreglada”, siempre fit y “ay, qué bueno que enflacaste te ves MUCHO mejor”, etc etc etc etc... Y no estoy en contra de ello, pero cuando uno no está en ese mood, o subió un poco de peso, o no tiene cierta complexión aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar “de cierta forma”, no tiene por qué sentirse de la chingada, ¿no?

Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: “qué me voy a poner para que no se me vea alguna “lonja””, en vez de pensar en lo que más me pinches gusta hacer que es actuar. No me estoy haciendo la vístima, en lo más mínimo, es poner afuera que nos podemos ver como queramos, que nos tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos) y que chasm quien quiera opinar sobre el cuerpo del de al lado (empezando por mandarnos a nosotros mismos alch). Ya no cabe más texto jajaja.

Fue así que con este texto Regina dio una poderosa lección de amor propio, pues es sabido que en varias etapas de su vida ha tenido que lidiar con su peso para poder encajar en los “duros” estándares de belleza.

En este sentido señaló que a veces las personas se enfocan más en la apariencia física que en los verdaderos talentos de la gente, como por ejemplo en su caso, lo talentosa que es como actriz.

