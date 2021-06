Regina Blandón muestra su abdomen y manda fuerte mensaje de amor propio

Regina Blandón es una de las actrices más talentosas que hay en la actualidad de México, ha participado en grandes proyectos luego de debutar en La familia P. Luche en donde dio vida a Bibi, una de las hijas de Ludovico P. Luche. Ha cobrado mucha fama y eso también lo ha utilizado para comprometerse con causas sociales, como el feminismo y el body positive.

Recientemente compartió una imagen donde muestra su abdomen y mandó un fuerte mensaje de amor propio. Las fanáticas de Blandón le han agradecido por mostrarse como una persona real pues en sus redes sociales demuestra que como todas las mujeres tiene imperfecciones, estrías y que su abdomen no es plano.

“Quieran sus cuerpas. Así como estén, están chidxs”, escribió la actriz. “Todos los cuerpos son perfectos”, “eres hermosa”, “Que sea nuestro mantra diario”, “Estás bien bonita y bella, Regina”, “Estás preciosa, así como estás”, “Esa debe de ser la actitud, bastante hace nuestro cuerpo por nosotras”, fueron algunos de los comentarios que sus seguidores le hicieron llegar.

Regina Blandón es una activista comprometida

Esta no es la primera vez que Regina ha mandado mensajes de amor propio en sus redes sociales pues con anterioridad, la actriz que forma parte del elenco “Guerra de likes”, ha compartido su militancia con la aceptación de su cuerpo, pues hay algunos comentarios que la han hecho reflexionar sobre el tema.

Se acepta tal cual es. Foto: Especial.

“El otro día me comentaron en una foto: “enseñándonos la lonja” y no he parado de pensar en lo dlv que estamos. Advertencia: este post no es para que me digan ‘no, pero no hagas caso, no, pero así te ves bien’, no me estoy tirando al piso para que los likes me reanimen o porque quiero atención. Es por si alguien también le habla de la ching*d* a su cuerpo por no verse de cierta forma (la que cada quien haya idealizado para sí mismo) y para apapacharnos un poco más”, escribió Regina en una de sus publicaciones.

