Sarah Kohan publica extraño mensaje y enciende las redes, ¿quiere regresar con el "Chicharito"?

Fue en diciembre de 2020 cuando los rumores de una separación entre Javier "Chicharito" Hernández y su esposa Sarah Kohan tomaron fuerza, pero ahora podría vislumbrarse una reconciliación, pues la modelo australiana publicó en su cuenta de Instagram un extraño mensaje que daría entender que busca regresar con el futbolista.

A finales del año pasado se hizo evidente que la pareja pasaba por un mal momento, pues la modelo de 27 años viajó a su natal Australia sólo acompañada de sus hijos Noah y Nala; luego hace unos meses se filtraron algunas imágenes en donde el mexicano fue captado junto a otra mujer.

Aunque los fans de la pareja tuvieron la esperanza de que regresarían al ver fotografías de la australiana en la casa que compartían como matrimonio en la ciudad de Los Ángeles, cada día la idea se ha visto más lejana, pues hasta el momento la pareja no ha vuelto a retratarse en familia.

Sarah se luce en sus redes con sus sensuales looks. Foto: Especial

Sarah publica extraño mensaje en Instagram

Sin embargo, este viernes Kohan encendió las redes con un extraño mensaje, pues a través de sus redes sociales publicó una foto en la que se puede ver a Ben Affleck y Jennifer López, pareja que actualmente causa revuelo por supuestamente haber retomado su relación.

Además, Sarah de 27 años escribió: "Im so here for this" dando a entender que está ahí para alguien, y aunque no específico a quien va dirigido el mensaje, muchos han especulado que se trataría de palabras dirigidas al "Chicharito", quien para este momento se podría considerar que es su expareja.

A varios meses de que se diera a conocer que estaban separados, ninguno de los dos ha hablado sobre los motivos por los que ya no están juntos, sin embargo cuando el futbolista fue cuestionado sobre Kohan, aseguró que era una excelente madre y no podría ser el padre que es si no fuera por ella.

La ex del Chicharito dejó ver una posible reconciliación. Foto: Especial

