El Chapo de Sinaloa opina esto de Chiquis Rivera, ¿hay intenciones de ligue?

El Chapo de Sinaloa sigue siendo blanco de críticas, luego de que opinó sobre unas fotografías de Chiquis Rivera, quien luce sexy y prendió las redes al usar bikini, sin embargo, el músico aclaró la situación.

Durante una entrevista para el programa Hoy, el cantante dijo que en la actualidad los hombres también puede emitir su opinión, así como lo hacen las mujeres empoderadas, quienes hasta intentan conquistar el mundo, aunque se mostró en desacuerdo con lo hecho por la hija de Jenni Rivera.

"Las mujeres han hecho mi vida, y mientras que tenga vida voy a estar inspirado en ellas, entonces yo tengo que opinar al respecto, porque yo tengo un concepto muy especial sobre la mujer, y aunque no quiero que tengan ese comportamiento, porque no va a pasar, pero sí puedo opinar al respecto", señaló.

Por esta situación, El Chapo de Sinaloa envió un mensaje a quienes lo han atacado a través de las redes sociales, al señalar que si no les gusta su música que sencillamente no lo escuchen.

"Yo sabía que al comentar algo. Yo hago música, por ejemplo, y no por eso creo que va para todo el mundo, o sea, no soy monedita de oro, a unos les va a gustar y a otros no, bienvenidos al mundo del Chapo, y los que no, que les vaya bien", detalló.

Por último, consideró que las opiniones de los hombres se ha visto mermada, pero dijo que él seguirá expresando lo que piensa.

"Yo creo que se está acostumbrado el mundo a que los hombres por ser caballeros tenemos que callarnos toda la vida, y no podemos expresar nada, porque ya no somos hombres, porque no somos caballeros. Sin embargo, yo creo que estamos en una época en que, si la mujer se siente liberada, se siente conquistar el mundo, una etapa donde puede expresarse y decir lo que quiera, los hombres también tenemos ese derecho de decir. Yo admiro mucho a las mujeres", expresó.

