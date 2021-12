Mamá de Lupillo revela si el cantante discriminaba a su hermana Jenni Rivera en sus conciertos

La relación entre los hermanos Lupillo y Jenni Rivera no fue del todo tersa, los rumores indicaban que habría un recelo por parte de Lupillo por el creciente y apabullante éxito de su hermana, en un ámbito en el que ambos competían y prefería hacerla a un lado, dando preferencia a otras artistas.

“A él le abría Maribel Guardia, le abría Lorena Herrera, mujeres que tenían el cuerpo pues… bien, aunque no cantaban tan bien como su hermana, pero después lo logró ella, a grabar con todas las voces”.

La señora Rosa Saavedra, madre de ambos cantantes, indicó que su hija fue muy atacada y violentada por su padre y su marido (Esteban Loaiza), quienes la atacaban por su físico, le llamaban “gorda” y además ponían en tela de juicio su capacidad para cantar, debido a su talla grande.

En otro momento de la entrevista concedida a “De primera mano”, la madre de la reconocida artista, indicó que si bien su hija, no se veía como una mujer de talla tres, si comenzó a verse mejor de salud.

¿Lupillo se arrepintió?

La señora Saavedra también señaló que su hijo (Lupillo), probablemente se arrepintió por no hacer mancuerna con su hermana, ya que Jenni levantó su carrera, comenzó a demostrar no solo que sabía cantar, sino que lo hacía muy bien, por desgracia, el destino ya no les permitió trabajar juntos como hubiesen querido.

Finalmente, con el paso del tiempo, la carrera de Jenni Rivera despuntó mucho más que la de su famoso hermano, a pesar de no contar con el apoyo de la familia en sus inicios como cantante.

