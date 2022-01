Bella argentina conquistó México como cantante de rancheras y actriz del Cine de Oro

Aunque los mayores exponentes de la canción ranchera han sido talentosos mexicanos, también han existido algunos extranjeros que han conquistado con su voz en este género, como esta bella argentina, quien triunfó como cantante y actriz en el Cine de Oro nacional.

Trinidad Rosa Quintana Muñoz, mejor conocida como Rosita Quintana, nació en Buenos Aires, Argentina, el 16 de julio de 1925, y además de ser cantante y actriz fue una reconocida compositora. Desde niña tuvo interés por el canto, gracias a la influencia de su abuela, Carmen Alonso, guitarrista e intérprete de tango.

Interpretaba tangos a escondidas en colegio de monjas en el que estudiaba, y cuando la descubrieron la expulsaron, ya que ese género era considerado indecente en aquella época. Quintana debutó a los 15 años en un teatro de revista de su país natal, ahí fue vista por el compositor Rodolfo Sciamarella y la invitó a interpretar sus tangos al Teatro Casino.

Fue gracias a Jorge Negrete que llegó a nuestro país, pues el cantante y actor la escuchó en una gira por Sudamérica, y la invitó a México, en donde debutó en el famoso Centro Nocturno "El Patio" en 1947, teniendo gran éxito y aceptación, y razón por la que decide quedarse.

Rosita Quintana nació en Buenos Aires, Argentina, el 16 de julio de 1925. Foto: Esepcial

Rosita Quintana y su paso por el Cine de Oro

Rosita Quintana debutó como actriz en 1948 con la película "La santa del barrio" del director Chano Urueta, a la que siguieron pequeños papeles en otras cintas como: "Ay Palillo no te rajes!". Pero sería hasta el año siguiente que el público comienza a identificarla por su trabajo en cintas de Germán Valdés "Tin Tan", "Calabacitas tiernas", "Soy charro de levita" y "No me defiendas compadre".

El mismo año conoce al gerente de los estudios Paramount Pictures, Sergio Kogan, con comienzan un noviazgo que termina en boda. Con él tuvo a su hijo Sergio, y una hija adoptada de nombre Paloma.

Ya consolidada como actriz, actuó bajo las órdenes de Julio Bracho en "La ausente" (1950), junto a Arturo de Córdova, Andrea Palma y Ramón Gay, con Luis Buñuel trabajó en "Susana, carne y demonio" (1950), y con Rogelio A. González filma "El mil amores" (1954) junto a Pedro Infante.

El actor con quien trabajó más a menudo fue Luis Aguilar, con quien compartió créditos en nueve películas, incluyendo varias comedias rancheras. Durante los largos años de su carrera, Quintana alternó sus actuaciones en la pantalla grande con su carrera como cantante y compositora.

La actriz se destacó en las rancheras

Le dio temas a cantantes como Guadalupe Pineda, Angélica María y María de Lourdes. Como cantante, es recordada por sus interpretaciones de rancheras, huapangos, boleros y canciones festivas. Grabó la mayoría de sus éxitos y álbumes para Discos Musart.

En sus grabaciones para Discos RCA Víctor la acompañó el Mariachi Vargas de Tecalitlán. En 1955, ganó el prestigioso Premio Wurlitzer a la Mejor Cantante Ranchera. En 1965, grabó en Argentina varios tangos que fueron editados en el disco Charlemos, Buenos Aires.

El los años 60 tuvo que hacer una pausa en su carrera, a pesar del éxito que estaba teniendo, esto a causa de un accidente automovilístico que la mantuvo varios días en coma, además, falleció Sergio Kogan, quien para ese momento ya era su ex esposo, quedando al cuidado de sus hijos.

Su carrera en cine, aunque con pausas, siguió hasta finales de la década de los años 90. También incursionó en televisión, siendo su trabajo más exitoso la personificación de una de las villanas de la telenovela "La dueña", protagonizada por Angélica Rivera, Francisco Gattorno y Cynthia Klitbo.

En sus últimos trabajos como actriz se puede mencionar la cinta "Club Eutanasia" y la telenovela "Peregrina". En 2016 recibió el premio Ariel de Oro otorgado por la Academia Mexicana de las Ciencias y Artes Cinematográficas (AMACC).

La bella actriz argentina, y nacionalizada como mexicana, pasó sus últimos días internada en un hospital. El 23 de agosto de 2021, falleció a los 96 años de edad, semanas después que le extirparan un tumor de tiroides.

