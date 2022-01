Maribel Guardia asegura que le hubiera gustado tener un hijo gay por estas razones

Maribel Guardia es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, aunque esto no ha evitado que sea blanco de la polémica y la más reciente fue por su declaración en la que señala que le hubiera gustado tener un hijo gay.

La actriz de 62 años dio de qué hablar al señalar en un encuentro con los medios que le hubiera gustado tener un hijo de la comunidad LBGT, pues aseguró que "quieren más a las mamás" y son más cariñosos con ellas.

Maribel Guardia asegura que le hubiera gustado tener un hijo gay. Foto: Instagram @maribelguardia

Tras la declaración, Guardia relató que el primer vestido que usó para incursionar en la farándula lo heredó de uno de sus tíos, quien le habría revelado cuando ya era mayor que era gay, algo que no había mencionado antes a su familia.

"Era como un padrino"

La actriz fue cuestionada sobre la cercanía de su hijo, Julián Figueroa, con el cantante Diego Verdaguer quien falleció el fin de semana pasado a los 70 años debido a complicaciones derivadas del Covid-19.

Maribel Guardia aseguró que el esposo de Amanda Miguel era como un padrino para su hijo y "tenían muchas cosas en común", además señaló que confiaba en su talento y trabajan juntos en lanzar nuevo material musical.

La amistad se mantuvo en su familia por un largo tiempo pues Diego Verdaguer fue cercano a Joan Sebastian, lazos que continuaron con su hijo Julián quien no dudó en externar sus condolencias con un emotivo mensaje.

"Me quedo con un legado de amistad, buenas intenciones y maravillosos consejos que me toca honrar como hombre. Por el momento no quiero dar declaraciones, necesito asimilarlo. Mi más sentido pésame a toda su familia. Comparto su dolor pero también la certeza que Diego alcanzó un plano de plenitud absoluta", escribió Julián Figueroa.

