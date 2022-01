"Me destroza el alma": hijo de Maribel Guardia despide a Diego Verdaguer con emotivo mensaje

Este viernes el mundo del espectáculo recibió una noticia que impactó a los fans y amigos del cantante Diego Verdaguer, pues trascendió que la tarde del jueves falleció en la ciudad de Los Ángeles, California, por complicaciones del Covid-19, razón por la que muchos famosos se despidieron de él en redes sociales, entre ellos Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, quien le dedicó un emotivo mensaje.

El argentino, que partió de este mundo a los 70 años, llevaba una gran relación de amistad con el intérprete de música regional, Joan Sebastian, padre de Julián, pues recordemos que el originario de Juliantla, Guerrero, mantuvo una relación con Maribel, la cual terminó por una infidelidad del cantante.

Luego del fallecimiento de Diego Verdaguer, una gran cantidad de famosos tomaron sus redes sociales para dedicarle al cantante un mensaje, entre estos estuvo Maribel, quien de hecho fue invitada al programa matutino "Hoy" para hablar acerca de la estrecha relación que tenía su hijo con el argentino.

De acuerdo con lo narrado por Guardia, debido a la amistad entre Joan y Diego, el intérprete de "Volveré" se convirtió en un segundo padre para Julián luego de que su padre falleciera el 13 de julio de 2015, a consecuencia del cáncer óseo que se le había detectado años atrás.

"Quería pensar que es una mala broma, la verdad sigo en la negación, me destroza el alma saber que nos deja el gran @diegoverdaguer", fue como Figuero comenzó el mensaje que le dedicó en redes sociales a quien se convirtió en su maestro y amigo.

"Me quedo con un legado de amistad, buenas intenciones y maravillosos consejos que me toca honrar como hombre. Por el momento no quiero dar declaraciones, necesito asimilarlo. Mi más sentido pésame a toda su familia. Comparto su dolor pero también la certeza que Diego alcanzó un plano de plenitud absoluta", finalizó Julián.