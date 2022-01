Está harto; Eleazar Gómez se molesta porque le preguntan sobre Tefy Valenzuela | VIDEO

En el año y medio reciente, Eleazar Gómez se ha visto envuelto en una serie de polémicas que lo han puesto en los reflectores, pero no por su labor en la pantalla chica. En noviembre de 2020 fue detenido por golpear a Tefy Valenzuela, a quien horas antes le había pedido matrimonio.

Ese escándalo cambió por completo su vida personal y profesional. Por ejemplo, el productor de la novela en la que trabajaba lo dejó fuera de la historia o algunas marcas de ropa que anunciaba cancelaron su contrato. Luego de dejar la prisión, Eleazar Gómez tuvo que volver a empezar y, como no encontró proyectos de televisión, ingresó a la escena musical, donde apenas intenta despegar.

Pero las entrevistas que concede no siempre tratan temas profesionales, el tema de Valenzuela también fue mencionado y Gómez no se aguantó el enojo y amenazó con terminar la entrevista si seguían preguntándole cosas ajenas a su carrera. “No creo que sea buen momento para contestarte, va más allá de una pregunta profesional”, dijo a la reportera.

Luego de la insistencia de la reportera y de otros presentes, Eleazar Gómez se mostró molesto y dijo que no hablaría del tema relacionado con su ex pareja.

Tras una par de preguntas fuera del aspecto profesional prefirió dar por terminada la entrevista. “No tengo nada que decir. No hablo de nada que tenga que ver con eso. Y si van a serguir preguntando coasas así, muchachos pónganse serios”, concluyó.

El actor reiteró que no era buen momento para hablar de temas que no tuvieran que ver con su carrera profesional y, aunque le insistieran, no diría nada al respecto.

