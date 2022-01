‘El Norteño’ revela que Elba Esther Gordillo intentó seducirlo con un fetiche bastante raro

Edson Zúñiga ‘El Norteño’, confesó lo que ocurrió cuando trabajó como piloto de Elba Esther Gordillo, la maestra, situación que lo llevó a dejar de trabajar para ella, ya que lo intentó seducir mientras se encontraban en un hotel en Guerrero. Se dice que intentó meterle el pie a la boca para comenzar con la seducción.

Durante la entrevista para Yordi Rosado, el comediante contó lo que pasó cuando era piloto de la líder de la SNTE. La historia comenzó explicando por qué llegó a dicho trabajo, para después dejar claro que la maestra habría intento seducirlo, pero a diferencia de lo que todos pensarían, él abandonó el puesto.

‘El Norteño’ confirmó que tomó el puesto debido a que le amputaron a su hermano la pierna. Él tomó su lugar gracias a que había estudiado aviación, pero durante un viaje a Guerrero, donde lo intentó seducir en el hotel, terminó por dejar el cargo de piloto de Elba Esther.

La historia

“Me mandó a buscar a su maleta sus sandalias, porque ya no aguantaba los zapatos, y cuando llegué al hotel ella estaba ahí en su habitación. Me pone el pie en la boca, no entró en mi boca, ni que hubiera sido el de Ninel Conde y corrí bien cabrón”, explicó el comediante.

Edson confirmó que él sabía que con dicho acto tenía la plaza asegurada, pero el prefirió correr y nunca regresar a dicho trabajo. Pero eso no fue todo, ya que también explicó que tenía muchas tensiones laborales y profesionales, situación por la que en ocasiones bebía, pero lo hacía fino, ya que veía coñac.

“Esta señora tenía cargas emocionales y laborales muy pesadas, hablar del Sindicato era una bestialidad. Elba Esther Gordillo tomaba cañón, pero bonito ¡eh! Era coñaquera”, contó en la charla con Yordi Rosado.

