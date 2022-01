Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebran el nuevo año con románticas vacaciones | FOTOS

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras favoritas de la televisión en México y su relación con Carlos Rivera se ha convertido en una de las más estables en el medio del espectáculo, así lo han demostrado con tiernos mensajes y románticos momentos como el más reciente con el que le dieron la bienvenida al 2022 en la playa.

La pareja de exacadémicos se sumaron a la lista de celebridades que celebraron Año Nuevo en la playa, entre ellos se encuentra Bárbara de Regil, Martha Higareda, Andrea Legarreta y Belinda con su prometido Christian Nodal. Aunque ha destacado que la conductora y el cantante estarían preparándose para convertirse en padres este 2022.

Románticas vacaciones de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. Foto: Instagram

La conductora del programa matutino "Venga la Alegría" compartió algunas fotografías de las románticas vacaciones que disfruta junto a Carlos Rivera, quien también publicó parte de este íntimo momento que tienen en Tulum, Quintana Roo, aunque manteniendo la discreción que ha caracterizado su relación.

Mientras Cynthia Rodríguez presumió su envidiable figura con un conjunto tejido en color azul marino, el cantante también arrancó suspiros de sus más de 7 millones de seguidoras al compartir una postal en traje de baño. La pareja se ha ganado el corazón de los internautas y el público con un romance alejado de los reflectores.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez desean convertirse en padres. Foto: Instagram

¿Esperan bebé?

Aunque son pocos los detalles que dan de su relación y vida personal, fue un deseo de Cynthia Rodríguez el que causó gran impacto entre sus fans pues en él aseguró estar lista para convertirse en madre y formar una familia junto a Carlos Rivera demostrando que se encuentran más enamorados que nunca.

Entre lágrimas, la exconcursante de "La Academia" pidió como deseo a Santa Claus durante la transmisión del programa que para este 2022 le "trajera un bebé" y aseguró estar lista para convertirse en madre, algo que no había revelado hasta aquel momento con una conmovedora carta.

"Tengo una familia hermosa, tú lo sabes, mis papás, mis hermanos y mis sobrinos que los amo demasiado. Creo que soy una buena tía y me esfuerzo en ser una buena hermana e hija todos los día porque mi familia es lo más importante en mi vida. Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: ´¿Me puedes traer un bebé?´. Creo que estoy lista, ahora sí, para formar una familia”, dijo.

Carlos Rivera expresó en un encuentro con los medios durante julio pasado que también desea convertirse en padre junto a Cynthia Rodríguez, aunque detalló que en su caso le gustaría ser padre de dos niños. Aunque dijo que por el momento no hay planes de boda con la conductora.

