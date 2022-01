Ángela Aguilar impone moda; así se llevarán las uñas este 2022

A sus 18 años Ángela Aguilar se ha convertido en uno de los iconos de la música mexicana, lo que la ha llevado rápidamente a la fama internacional. Asimismo, la cantante ha destacado por mantenerse al último grito de la moda y siguiendo las tendencias de marcas de lujo como Versace.

Es por ello que no sorprende verla deslumbrar con sus acertados looks que causan sensación, así como su clásico corte de cabello que es uno de los favoritos para el 2022. Pero su estilo no termina ahí, ya que como una buena celebridad le puede faltar de todo, menos una manicura envidiable.

Por supuesto, el estilo y forma de sus uñas también deben de seguir su estilo tan marcado sin desprenderse de las últimas tendencias de la moda. En una foto que se ha robado la atención de sus fieles fanáticos, Ángela Aguilar lució unas espectaculares y llamativas uñas en color azul metálico que causaron sensación.

Los accesorios no pueden faltar en el estilo de Ángela Aguilar. (Foto: Archivo)

Como Ángela Aguilar, así se deben llevar las uñas en 2022

Y es que si un color se verá mucho a lo largo del 2022 es justamente el azul y aunque resulta perfecto en cualquiera de sus tonalidades, la hija de Pepe Aguilar se adelantó a la tendencia con un tono espectacular que deslumbra a cualquiera por su gran brillo.

Afortunadamente en el mundo de la belleza, las uñas siempre se pueden llevar según los gustos de cada persona, pues así como Ángela Aguilar las suele llevar cortas y naturales, otras personas pueden optar por algo más largo y atrevido, variando los tipos de formas que pueden ir desde almendra hasta ballerina.

Sin embargo, lo que no puede faltar es el color azul y si es en un tono metálico mejor.

Ángela Aguilar eligió el tono perfecto para sus uñas. (Foto: @angela_aaguilarfanpage)

Como complemento perfecto para lucir unas manos elegantes y finas, la cantante también tiene la clave: anillos dorados y plateados, accesorios ideales para llevar a cualquier altura del dedo. Asimismo, este pequeño toque en las manos ayuda a elevar aún más el look del día, algo en lo que ella también destaca.

