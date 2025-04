En el Bajío

En la cuarta semana de campaña, el Nuevo Éxodo por la Democracia caminó por la entraña histórica de México: Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.

En este andar nos hemos encontrado con quienes dudan, y con ellos hemos conversado y a muchos hemos convencido. Para ello vamos al encuentro y por esto hacemos campaña. Porque esta elección judicial no solo será inédita en las urnas: será inédita en el ánimo colectivo y en el territorio.

En Querétaro, me encontré con ciudadanas y ciudadanos que me dieron una certeza: esta con tienda ya prendió, ya despertó el interés. Pregunta ron, debatieron, se comprometieron.

Porque cuando la ciudadanía se informa, la justicia deja de ser privilegio y se convierte en una causa de todos. Desde el estadio de Los Conspira dores, donde el béisbol se vive con joven y vehemente pasión, recordamos que, como en el juego limpio, en la justicia también deben existir reglas claras, trabajo en equipo y el anhelo de hacer base y conectar con la realidad.

En Guanajuato, la puerta del Bajío, conversé con integrantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. No fue una reunión más: fue un ejercicio de corresponsabilidad jurídica, técnica y democrática. Hablamos de que el Estado de Derecho debe ser la base de esta elección judicial, que exige compro miso ético y participación informada. Como los caminos que se tejen en León, la justicia también debe unir regiones y fortalecer destinos.

En Aguascalientes, en plena Feria de San Mar cos, comprobamos que un pueblo organizado puede lograr cosas extraordinarias. Allí la fiesta, la identidad y el orden conviven con la participación activa y la decisión libre. Que esa energía festiva llegue a las urnas. Que la elección judicial sea una verdadera celebración de la soberanía popular: sin distinciones, con plena libertad y despertando conciencias.

En Zacatecas, tierra de coraje y transformación, dialogué con medios de comunicación y compartí algo esencial: el Nuevo Éxodo no es una empresa fácil, pero sí profundamente necesaria. Así como la Toma de Zacatecas en 1914 cambió el rumbo de la Revolución, hoy el pueblo puede tomar pacífica mente en sus manos el destino de la justicia. No con armas, sino con votos. No con imposiciones, sino con argumentos.

En San Luis Potosí, cuna de revoluciones, evo camos el Plan de San Luis de 1910, el llamado de Madero a la acción y a darle poder a la ciudadanía: “Sufragio efectivo…” Hoy, como entonces, no solo se disputa un cargo: se disputa el sentido mismo de la legitimidad. Elegimos si queremos un Poder Judicial como antes y para unos pocos… o uno de soberanía popular, plural, firme y profundamente humano.

Lo he dicho e insisto: hago campaña no solo por el número 07 en la boleta azul. Hago campaña por toda la elección judicial.

Porque esta no es solo una contienda de nombres y números: es una causa de todos. Es darle nuevo sentido a la justicia, nueva raíz al federalismo y nuevo rostro a la democracia.

Esta vez el voto no solo define cargos. Define rumbos. Y en esta elección histórica, juntos podemos trazar un nuevo destino para el México que queremos y por el cual luchamos. ¿Te sumas? Aún quedan 30 días.

POR GILBERTO BÁTIZ GARCÍA

CANDIDATO A MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

@GILBERTO_BATIZ

