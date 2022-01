Hijo de "El Pirru" reconoce a Ana Bárbara como una segunda madre tras la muerte de Mariana Levy

José Emilio Levy, hijo de la actriz mexicana Mariana Levy, volvió a atraer los reflectores de la prensa tras unas recientes declaraciones en las que ha vuelto a agradecer a Ana Bárbara el haberse convertido en una madre para él a lo largo de prácticamente toda su vida, luego del inesperado deceso de se mamá, ocurrido durante un asalto que sufrió en la Ciudad de México el 29 de abril de 2005.

En aquel entonces José Emilio, quien nació el 7 de julio de 2004, contaba con menos de un año de edad y a partir de entonces él quedó bajo el cuidado de su papá, José maría Fernández, "El Pirru". Ahora, a sus casi 18 años, el adolescente recuerda el gran papel que ha desempeñado Ana Bárbara a lo largo de su vida, cantante que se convirtió prácticamente en una madre para él: "siempre ha estado para mí", aseguró.

Aunque suele llevar una vida alejada de los reflectores mediáticos, José Emilio Levy, rompió el silencio recientemente luego que durante una entrevista en el programa "Ventaneando" agradeciera públicamente a Ana Bárbara por haber cuidado de él desde que era prácticamente un bebé, labor que sigue ejerciendo hasta la fecha, lo que es "algo de admirar" ha reconocido el adolescente.

¿Cuáles fueron las declaraciones que realizó José Emilio Levy?

Fue durante una entrevista que el joven sostuvo con los conductores de "Ventaneando" en donde José Emilio Levy se abrió de corazón y agradeció a Ana Bárbara por convertirse prácticamente en su segunda madre tras la trágica muerte de Mariana Levy, incluso aún tras la separación de la cantante con "El Pirru".

"Realmente ha cumplido el papel de mamá (Ana Bárbara) desde que yo tenía 11, 12 meses, hasta los cinco años estuvo ahí para mí. Y hasta la fecha lo sigue haciendo. Eso es algo de admirar. Pudo haber dicho 'adiós, me divorcié de Pirru y ya los dejo', pero no. Nos sigue invitando a Los Ángeles. Cuando viene a conciertos aquí a México dice 'vente conmigo, quédate conmigo. ¿En qué te ayudo?'. Lo que necesite, ella siempre está para mí, con una llamada o lo que sea, siempre está para mí", declaró José Emilio.

Además de Ana Bárbara, la abuela de José Emilio, la conductora Talina Fernández, también ha desempeñado un papel fundamental en su crianza y cuidado ante la ausencia de su famosa mamá, algo que el joven también ha dejado muy claro en otras ocasiones. La "Dama del buen decir" también ha agradecido públicamente a Ana Bárbara por todos los cuidados y atenciones que ha brindado a su nieto y sus hermanas María y Paula.

Así lo dio a conocer durante un segmento del programa "Sale el Sol", en el cual se desempeña como conductora: "(Ana Bárbara) siempre ha sido totalmente amorosa con mis nietos, de manera incondicional, aún después de (divorciarse de) su papá. Eso no lo pagas con nada", declaró Talina Fernández.

"Y cuando estaba José Emilio bebé, no sabes con cuánto amor lo cuidó. Mis nietos saben perfectamente quién era su mamita y cuánto los amaba, pero pues ella está en el cielo, ¿qué quieres? No puede cuidarlos más que desde ahí, y si ella (Ana Bárbara) encontró en su corazón tanto amor, no puedo estar más que agradecida," afirmó contundente la conductora.

José Emilio Levy quiere seguir los pasos de Mariana Levy

Tan solo esta semana José Emilio Levy volvió a dar la nota luego de declarar públicamente que desea seguir los pasos de su mamá, Mariana Levy, y convertirse en actor: “Todavía no acabo en la escuela, estoy en eso, estoy a punto de acabar, la actuación puede ser una de mis opciones, era mi última opción, pero ahora creo que es la primera, seguir el legado de mi mamá, de mi abuela, de la mayor parte de mi familia”, reveló recientemente el adolescente.

De esta manera, José Emilio reconoció que por ahora no desea irse a vivir a Estados Unidos, junto a Ana Bárbara, y que entre sus proyectos están el abrirse camino en el medio artístico con el objetivo de honrar y seguir los pasos de su mamá en el medio artístico nacional.

