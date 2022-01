Talina Fernández revela que vendió sus joyas para sobrevivir: "No tener dinero no es ninguna vergüenza" | VIDEO

Desde hace años, Talina Fernández vive con dos tumores en la cabeza y continuamente se encuentra luchando con la diabetes, la cual logra controlar gracias a sus medicamentos.

A pesar de su larga trayectoria, la conductora expuso en exclusiva para De Primera Mano que encontrar trabajo fue complicado y su situación económica se vio claramente mermada a raíz de su salida de la televisora en la que se desarrolló profesionalmente, misma que al no finiquitarla contribuyó a que su economía pasara por una obscura temporada.

"Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas mi amor; pues salí de Televisa y no me... ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó, entonces he pasado momentos muy difíciles y no tener dinero y necesitar trabajo, no es ninguna vergüenza, nada más hay que seguirle buscando y ya llegará", señaló para el programa dirigido por Gustavo Adolfo Infante.