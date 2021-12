Mariana Levy: ¿a qué se dedican los hijos de la fallecida actriz?

La joven y carismática actriz mexicana Mariana Levy, falleció de forma intempestiva un 29 de abril de 2005 a la edad de 39 años, luego de tener un infarto presumiblemente por una fuerte impresión por la posibilidad de que fuera asaltada mientras permanecía en su camioneta junto con su esposo y sus hijos.

Levy, famosa por sus actuaciones en telenovelas como ‘Rosa Salvaje’, ‘Amor Real’ (su última telenovela) y su mayor éxito, ‘La pícara soñadora’ a lado del extinto actor, Eduardo Palomo, dejó en la orfandad a tres pequeños hijos, fruto de su amor con el actor Ariel López Padilla (María) y con José María Fernández Michel (Paula y José Emilio) cuando los tres eran muy pequeños.

La más afectada por la muerte de su madre, fue María, quien se encontraba junto con ella el día de su partida, además de su hermana Paula y siete niñas más que iban en camino a un parque de diversiones, un suceso que marcó la vida de María para siempre.

Derivado de esa lamentable pérdida, el esposo de Mariana quedó muy dólido y sensible por el fallecimiento de su esposa, tiempo después rehízo su vida y se encontró con la cantante Ana Bárbara, este hecho marcó la vida no sólo del llamado ”Pirru”, sino de los tres hijos de Mariana.

La cercanía con Ana Bárbara y con su abuela, Talina Fernández, les ha abierto la posibilidad de llevar una vida sana y llena de amor desde que perdieron a su madre y ahora las dos hijas de Mariana y su hijo Emiliano, gozan del calor y amor de dos familias, la de su madre y la de su mamá adoptiva “su maye” como le dice María a Ana Bárbara, a pesar de que la cantante se divorció del “Pirru”.

¿A qué se dedican los hijos de Mariana?

María de 25 años es una joven muy intensa y trabajadora, destaca sus labores como modelo e influencer, es fotógrafa, le encanta viajar y es diseñadora gráfica, a la muerte de su madre, su abuela Talina, se hizo cargo de ella legalmente, pero el amor de madre y de abuela lo ha tenido desde siempre por parte de Ana Bárbara y Talina Fernández.

Actualmente, la joven es muy cercana con su abuela, con su madre adoptiva, con su padre Ariel López Padilla y desde luego con sus hermanos, Paula y Emilio.

En tanto, Paula cuenta con 19 años de edad, desde la muerte de su madre quedó a cargo de su padre y de la cantante Ana Bárbara, es tanta la cercanía que tiene con ambos que decidió quedarse a vivir con la cantante luego del divorcio de su padre con ella.

Actualmente, Paula está viviendo una etapa muy complicada por supuestos problemas con su abuela Talina Fernández y por la falta de su madre, misma a la que extraña, ya que falleció cuando ella era muy pequeña y no la recuerda tanto como su hermana María; por ahora aún no decide si dedicarse a la actuación pero por lo que se puede ver en redes sociales, sigue los pasos de su hermana como modelo y no se ve nada mal.

Finalmente, el más joven de los hijos de Mariana Levy, José Emilio, cuenta con 16 años de edad y al igual que sus hermanas mantiene una relación muy cercana con Ana Bárbara, tanto así que hace unos días le envió un mensaje muy conmovedor a la cantante que fue correspondido de la misma manera.

José Emilio es quizá el más cercano a la cantante y quien la acompaña durante sus eventos, por desgracia, no pueden convivir todo el tiempo ya que ella vive en los Estados Unidos, y tanto él como su hermana Paula, viven en México.

