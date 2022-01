Talina Fernández revela detalles íntimos de su nuevo romance : “Nos amamos”

Talina Fernández demostró que para el amor no hay edad, pues anunció que se encuentra más enamorada que nunca y reveló detalles de su romántica historia con un hombre llamado José Manuel, de 80 años, con quien ha compartido tiernos momentos a solas.

La actriz de 77 años anunció hace algunos días durante la transmisión de "Sale el Sol", programa en el que participa, que había conocido a un hombre con el que inició un romance desde hace algunas semanas y decidió presentarlo ante el público asegurando que todo surgió gracias a una de sus sobrinas.

Talina Fernández detalló en entrevista para “Ventaneando” que inventan pijamadas con su nuevo novio donde ven televisión y “sigue amarse, amarse y amarse y, si Dios quiere, dormirse”.

Talina Fernández revela detalles íntimos de su relación. Foto: Instagram @talinafernandezoficial

“Los dos estamos tomando decisiones, no más lentamente porque nos fuimos de boca, pero sí adecuadamente. Él me dijo: ‘Yo no me voy a casar”, yo le dije ‘no, yo no me voy a embarazar’”, añadió la también conductora al hablar sobre su romance.

Románticas vacaciones

Talina Fernández relató que se fue de vacaciones con su nuevo novio a Acapulco por cuatro días en los que estuvieron solos disfrutando de su relación: "Ya no nos queríamos regresar. Leemos, hacemos crucigramas y otras cosas que no se pueden decir. Nos amamos".

“Agarramos un vuelo que yo no sé quién nos va a parar”, dijo la actriz quien en otra ocasión relató que ella fue el “crush” de José Manuel Fernández, su novio, durante 50 años pues desde que la vio en una fiesta no pudo dejar de pensar en ella.

La "dama del buen decir" relató que se conocieron gracias a que una de sus sobrinas organizó una cita a ciegas y luego de ello él la invitó a comer, luego de eso inició su romance y han estado juntos desde entonces.

Fernández ha estado casada en tres ocasiones, la primera con el francés Gerardo Levy, con quien tuvo tres hijos. Su segundo matrimonio fue con Alberto Velasco y luego de ello se casó como Alejandro Carrillo Castro de quien se divorció en 2015, desde entonces no había dado a conocer un romance.

