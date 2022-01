Diego Verdaguer narró cómo conoció a su gran amigo JUAN GABRIEL gracias a una canción: VIDEO

El amor fraterno que existió entre Diego Verdaguer y Juan Gabriel fue tan intenso y sincero, que el cantautor argentino siempre lo consideró, junto a Joan Sebastian, como su gran amigo. Con la piel chinita cada que lo nombraba y la mirada fija en el recuerdo al pensarle, es que Diego echaba memoria para llegar hasta el día en que conoció a uno de sus máximos cómplices en la vida.

Fue así que Diego Verdaguer confesó como en la década de los años 70 emprendió camino a México y eso lo trajo no sólo hasta la patria que él adoptó como suya, también le hizo llegar, a través de la radio, hasta la voz de su cómplice de amistad y musical.

Con esto como pretexto, fue que Diego Verdaguer culminó y grabó el tema 'El Sol Ya Salió' mismo que iba a ver la luz el pasado mes de agosto de 2021, pero que por razones de derechos de autor, no pudo suceder.

Era el año de 1977, Diego ya era un cantante con reconocimiento en su país que cada fin de semana tenia presentaciones. Sumado a esto, tenía un negocio de bolsas de dama, por lo cual siempre estaba ocupado de un lado a otro. Esto lo llevó a un día encender la radio de su Fiat y, por sorpresa, escuchar la melodiosa voz de Juan Gabriel entonando "todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol", era la canción "Buenos Días Señor Sol", éxito por el cual Verdaguer quiso conocerlo.

"Yo no sabía quién era, Yo había escuchado 'No tengo Dinero' por otro cantante y ya había llegado a México en 1976, pero no relacionaba la magnitud de él. Me gustó su mensaje, su voz, su hermosa simpleza. Empecé a averiguar y supe que era un adolescente y lo encontré, tomé unas fotos y ahí nació nuestra amistad", relató Diego Verdaguer.