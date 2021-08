Diego VERDAGUER cantó con Juan GABRIEL este tema inédito, lo estrenará en su aniversario luctuoso

Si hay algo que Diego Verdaguer hace mejor que ser cantante, es ser un gran amigo. Forjador de amistades entrañables para toda la vida, Diego no escatima nada cuando se trata de ser feliz en torno a sus amigos, a esos seres especiales que la vida le regala como seres cercanos y él lo convierte en su familia.

Por esta razón, de nueva cuenta mostrará un tema inédito grabado a lado de un amigo de antaño. Primero fue con su compadre Joan Sebastian en mayo pasado, ahora será con Juan Gabriel, el cantautor de Parácuaro, Michoacán, con quien grabó el tema 'El Sol Ya Salió'.

La canción inédita será estrenada este 27 de agosto, como un homenaje de Verdaguer a su amigo en el quinto aniversario luctuoso de Juan Gabriel, quien murió el 28 de agosto de 2016.

Diego Verdaguer estrenará canción con Juan Gabriel

"Nace un nuevo día, la tierra otra vez invita a la paz..." versa en una parte la canción 'El Sol Ya Salió' que Diego Verdaguer está feliz de compartir a todos los fans de él y Juan Gabriel.

Escrita por ambos hace años, cuando la amistad les unió en cuerpo y alma, la canción fue redondeada por el talento de Amanda Miguel, quien también colaboró para su confección en épocas recientes.

Antes que todo, Diego pretende que el tema sirva como un homenaje póstumo a su gran amigo, quien este 28 de agosto cumplirá 5 años de haber partido.

Producida por Gustavo Farías y el mismo Diego Verdaguer, el arreglo musical también corrió a cargo de primero.

Juan Gabriel le pidió hacer una canción positiva

Diego, elocuente y sincero como siempre, compartió recientemente qué fue lo que motivó la creación de 'El Sol Ya Salió'. Primero que todo, afirmó, fue un tema que nació de esas eternas charlas de amigos donde debatían sobre la música actual y como ésta se había degradado. Fue entonces que idearon algo para crear.

“Siempre he creído que el éxito se basa en pensar no sólo en uno mismo, sino también en los demás, en la gente que nos hace el favor de seguirnos como artistas. Y Juan Gabriel fue un hombre que igualmente pensaba mucho en los demás, en las personas, en el pueblo; cuando nos reuníamos charlábamos de muchas cosas, pero especialmente el día que escribimos 'El Sol Ya Salió' conversábamos acerca de cómo se estaba degradando la música y qué podíamos hacer nosotros para contrarrestarlo; la respuesta fue sencilla: hacer canciones de amor, positivas”, indicó Diego Verdaguer.

Fue así que, sobre un sillón y con papel en mano, Diego tomó la guitarra y Amanda a un lado para darles compañía, mientras este par liberaba a la bestia de la creatividad en un tema que no concluyeron hasta que, en 2021, Amanda aportó su participación.

Cantarle a la gente y a la paz

Ante lo anterior, Diego recordó que su amigo siempre creyó que era mejor cantarle a la gente.

"Alberto (Juan Gabriel), siempre me decía que era mejor cantarle a la gente que hablarle. Yo considero que es un complemento, pero ciertamente hay cosas que se pueden comunicar más acertadamente sólo cantando.

Fue así que el mismo Verdaguer describió más sobre qué significa este tema en su letra.

“La canción fundamentalmente muestra que la vida continúa, no importa que pase, por eso dice “El sol ya salió, nace un nuevo día, la tierra otra vez invita a la paz”. Para mí la paz, palabra importante, engloba la lucha por la supervivencia trabajando honestamente y adaptándonos a la realidad que nos tocó vivir a cada uno; es poder encontrar libertad de pensar y de actuar, tener oportunidades para sobrevivir", enfatizó.

Diego quiso cantar al amor

Para sumar, Diego siempre sintió que era fundamental cantarle al amor porque "nosotros que tenemos la corona de la creación, que podemos discernir, pensar y amar al prójimo como nos indicó Jesucristo, tenemos que asumir esa responsabilidad como bandera y buscar que en este mundo haya mayor paridad para que todos tengamos la posibilidad de vivir dignamente; pero todo está fundamentado en el amor, sin amor no camina nada”.

Con el recuerdo latente de Juan Gabriel, Diego tiene caro que “Por eso también en cierta estrofa del tema escribimos “hablemos de amor, no quiero callarte nunca más”, pues eso sucede mucho en las parejas, no logran comunicarse y por tanto entenderse. La comunicación es fundamental en todos los ámbitos de la vida, sólo a través de ella podemos ser afines, compartir, construir, evolucionar y ser felices y, aunque la felicidad no es la meta, si es el camino a trabajar para encontrar esos momentos, para crearlos, para vivirlos”.

Cuatro décadas de amistad

Para rematar, Verdaguer echó al vuelo un anhelo con este tema. Sincero, espera que a canción sirva para reflexionar, además de ser un claro homenaje al artista, amigo y recuerdo de Juan Gabriel.

"Juan Gabriel fue un ser humano al que conocí bastante, desde 1980, y significó alguien importante en mi vida, de él aprendí muchas cosas y sin duda considero que fue un genio de la música popular, verdaderamente nos marcó con lo que hizo. Un hombre que sin haber estudiado, pero que con su sensibilidad y talento innatos, logró cautivar, hacer, mover y deshacer a su gusto, alegró a un país y a todo un continente, realmente digno de absoluto respeto”.

FOTOS: Cortesía Diego Verdaguer