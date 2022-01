Pusieron fin a su relación: Esta es la historia de amor de Elizabeth Gutiérrez y William Levy

Una nueva controversia se suma a la relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, pues el actor compartió una publicación en sus redes sociales donde anuncia su separación asegurando que mantienen una buena relación por sus hijos, Christopher y Kailey.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación, pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, escribió el actor en una historia de Instagram que después fue borrada.

Esta no es la primera vez que la pareja tiene conflictos, pues en otras ocasiones los rumores de infidelidad por parte de William Levy los han llevado a separarse, aunque lograron librar los problemas y se mantuvieron juntos por 19 años.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez anuncian su separación. Foto: Instagram @gutierrezelizabeth_

Su historia de amor

William Levy dejó su natal Cuba para buscar la oportunidad de convertirse en beisbolista en Estados Unidos, sin embargo, su atractivo físico y talento en las pasarelas lo llevó a destacar como modelo en aquel país.

Fue así como obtuvo la oportunidad de ser parte del reality show “Protagonistas de Novela” donde conoció a Elizabeth Gutiérrez y la atracción fue instantánea. La pareja llamó la atención del público que notó de inmediato la química entre los famosos.

Cuando la actriz fue eliminada del reality show viajó a Los Ángeles pues estaba comenzando su carrera en la farándula, una vez que William Levy abandonó el programa se fue con ella y comenzaron los éxitos para ambos mientras fortalecían su relación en la telenovela “Acorralada”.

Hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Foto: Instagram @gutierrezelizabeth_

En 2006 la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Christopher, sin embargo, se hicieron presentes los primeros conflictos entre ellos creciendo los rumores de una separación. Aunque se alejaron por algunos años, más tarde retomaron su romance y en 2010 nació su hija Kailey Alexandra.

Separaciones

“Cuidado con el Ángel” fue una de las telenovelas con las que William Levy ganó más popularidad, aunque ésta también le trajo problemas con Elizabeth Gutiérrez pues surgieron rumores de un romance con su compañera de escena, Maite Perroni.

“Decidimos darnos un tiempo, hay momentos en la vida en los que uno necesita analizar las cosas. Ahora ya no estamos más juntos, yo la quiero muchísimo, la adoro, es la mamá de mis hijo, pero en la vida hay momentos para todo”, dijo el actor en entrevista para TVyNovelas.

Aunque una vez más decidieron darle una oportunidad a su relación, en 2011 Elizabeth Gutiérrez anunciaba en un comunicado una nueva separación y el motivo estaba una vez más en una supuesta infidelidad de Levy, aunque esta vez con Bárbara Mori.

"He tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme a su lado, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia, no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión. Tomo la determinación de ponerle fin a esta relación por el bien de mis hijos y el mío propio, me debo respeto ante todo como persona mujer y madre”, mencionó Gutiérrez en su comunicado en aquella ocasión.

