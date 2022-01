Luis Miguel y Aracely Arámbula: Estas fueron las FUERTES razones de su separación

Aracely Arámbula y Luis Miguel fueron una de las parejas más emblemáticas en México, pero más allá de los momentos bonitos que vivieron los cantantes vamos a contar los motivos por los que terminó su romance. Se tiene que recordar que la relación se dio del 2005 al 2009, tiempo en el que nacieron sus dos hijos, Miguel y Daniel.

Después de vivir momentos bonitos en su casa en Bel Air, la pareja llegaría a su fin en el 2009, en gran medida por rumores de infidelidades, mismas que fueron una constante en las relaciones de “El Sol de México”, por lo que la actriz no dudó que fueran reales.

De acuerdo con distintos medios de aquella época, se dice que después del nacimiento de su segundo hijo, Micky volvió a las andanzas en distintos clubes nocturnos de México y Miami, por lo que sería uno de los primeros problemas en la relación de los dos. Poco después se confirmaría que Aracely quería seguir actuando, por lo que se presentaría otro inconveniente en la relación.

El mayor problema

Como se dijo anteriormente Arámbula quería continuar con su carrera actoral, por lo que le indicó a Luismi que quería reanudar su carrera y no mantenerse en casa cuidado a sus hijos. Esta situación no le sentó bien a “El Sol”, quien tenía otros planes para la madre de sus hijos.

Gracias a la personalidad de la actriz, sus ganas de volver a los sets de grabaciones y las infidelidades de Micky el final de esta historia no terminó de la mejor manera. Tanto que después de su separación comenzaron los mayores problemas. El tema de la manutención de sus hijos y recientemente el de la bioserie de Netflix.

Se tiene que mencionar que no tiene una buena relación con los hijos, ya que, de acuerdo a declaraciones pasadas de Aracely, Luis Miguel no les manda mensaje ni en su cumpleaños a Miguel y Daniel. Todo esto fue factor para que la actriz no le dejara usar su imagen en la bioserie, además que declaró que son parte de su vida, no de su negocio.

