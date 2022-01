HBO-Max: según Peacemaker, estás celebridades son canon dentro del universo DC | VIDEO

Si hay un producto en streaming que actualmente está acaparando la atención de los suscriptores y por ende de los fans en el mundo, ese sin duda es la serie protagonizada por el luchador de la WWE, John Cena, de la mano del productor y creativo, James Gunn.

Nos referimos a The Peacemaker, serie de las llamadas "spin-off", sobre uno de los personajes principales de la segunda versión del Escuadrón Suicida, equipo de antihéroes del universo extendido de la editorial DC Cómics.

The Peacemaker está que no cree en nadie, es la serie más buscada por los usuarios y la más vista y exitosa, por encima de El libro de Boba Feet o The Witcher, verdaderos pesos pesados en Disney Plus y Netflix.

Sin embargo, el éxito de la serie de DC está dando mucho de qué hablar, tanto, que el propio Gunn ya externó que está en pláticas para una segunda temporada y la opción de crear otro "spin-off" de alguno de los personajes de "El Escuadrón Suicida".

La historia está ambientada después de los eventos del Escuadrón Suicida del 2021 y explora los orígenes de Christopher Smith / The Peacemaker y sus misiones anteriores, lo que da la pauta para escarbar sobre los orígenes de sus motivaciones y acompañado por un elenco de lujo.

Danielle Brooks en el papel de Leota Adebayo, Jennifer Holland como Emilia Harcourt, Steve Agee como John Economos, el experimentado Robert Patrick como el padre de Cena, August Smith, Chukwudi Iwuji en el papel de Clemson Murn y una sorpresiva y refrescante inclusión de Freddie Stroma como Adrian Chase, el mejor amigo de Peacemaker, El Vigilante.

Y punto a favor que está causando sensación, es la entrada de la serie, no puedes darle clic a "omitir intro", es simplemente genial, a la par de la música incidental que es otro gran acierto de Gunn.

Alerta de spoilers

En lo que va de la serie, la trama gira en torno a unos misterios seres que están clasificados en el proyecto “Butterfly” (mariposa), para investigarlo, Amanda Wahler (personaje central en el Escuadrón Suicida), reúne a un equipo inusual, capitaneado por The Peacemaker.

Mientras se revelan los detalles del proyecto mariposa, nos adentramos en las entrañas del personaje de Cena, conocemos sus inicios como luchador por la paz, y de pronto entramos a su niñez, su adolescencia y los motivos por los cuáles busca justicia, no sin antes mencionar que su padre (Robert Patrick) es un asesino nazi conocido como “El dragón blanco”.

Y como en todo universo hay celebridades y personajes que son canon dentro de las historias que se plantean, en el último capítulo (5), se hace una lista de los personajes que existen dentro del universo de The Peacemaker, toma nota.

Ariana Grande, Drake, Brad Pitt, Pen Stuart, Dugg el Pug, Chloe Kardashian, Frank Tarkenton, el tigre rojo de Voltrón, Joe Montana, Michael Jordan, Michael B. Jordan, BTS, Danny Devito, Will Farrell, Howard Stern, Alice Cooper, Ozzy Osborne, Sharon Osborne, Bill Cosby, Amy Winehouse, Optimus Prime, Cobra Komander, Archie de Riverdale.

Además de Mariska Hargitay, Mario Bros, Super Mario, Luigi, Yoshi, La Princesa, Beto, Enrique, Archivaldo, Ronald McDonald, los viejos en el balcón de los Muppets, Jim Morrison, los Beatles, Burguer King, Pete Best, Danny Glover, Mel Gibson, Ice T, Ice Cube, Vanilla Ice, Elvis Presley, Priscila Presley, Seth Myers y Jay Leno.

