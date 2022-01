The Beatles: Paul McCartney explica el origen del nombre "Let It Be"

Han sido contadas las bandas que al concluir su trayectoria musical su legado se convierte en algo incluso más grande y representativo que el mismo género en el que se desenvuelven. Esto sucedió con los ingleses al haberse consagrado como los artistas predilectos de tanto jóvenes como adultos, puesto que la afición al cuarteto de Liverpool nunca se limitó por la brecha generacional.

El 9 de mayo de 1970 los cuatro escarabajos lanzaron su duodécimo álbum como agrupación, en el cual pretendían rebobinar el tiempo y volver a sus raíces del rock, y a su vez, realizar un filme documental con el fin de mostrar los ensayos de la banda.

Puesto que para ese entonces las tensiones en el grupo se encontraban en un punto incierto, George Harrison reveló que fueron varios días los que decidió no acudir a los ensayos. Afortunadamente, este meollo entre los artistas se apaciguó temporalmente y lograron finalizar las grabaciones para "Let it be".

Inicialmente, las grabaciones comenzaron en los estudios Twickenham, un estudio de cine con considerable espacio. Se decidió utilizar este lugar debido a que necesitaban mayor amplitud para el equipo de producción cinematográfica encargado del documental.

Pese a que la lista para las canciones más icónicas del grupo suele parecer interminable dado que fueron los intérpretes de éxitos tales como 'Don´t Let Me Down', 'Come Together', 'Hey Jude' y 'Something', parece ser que 'Let It Be' tiene un espacio especial en el corazón de los aficionados.

El origen de esta canción fue revelado por uno de los integrantes con la trayectoria más longeva de la agrupación, Paul McCartney.

Durante uno de los programas de 'The Late Late Show with James Corden', el cantante aborda la historia al ser cuestionado al respecto.

Una de las reconocidas dinámicas por parte de James Corden que ha atraído millones de reproducciones en su canal de Youtube, es invitar a célebres músicos a su automóvil mientras cantan éxitos comerciales y los entrevista.

En su conversación con Paul, Corden le pregunta sobre la razón para el nombramiento de 'Let it be'.

"Tuve un sueño en los años 60, donde mi madre, quien había muerto, se acercaba a mí y me tranquilizaba diciendo "Todo estará bien, solo "let it be" (déjalo ser). Me sentí tan aliviado, cómo "Todo va a ser genial". Ella me dio las palabras positivas, así que desperté y dije "¿Qué fue eso?, ella dijo "let it be". Nunca había escuchado eso. Así que escribí la canción como un mensaje de positividad", explicó el cantante.

