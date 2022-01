Andrés García se siente solo y cree que morirá así por esta razón

Uno de los actores que se siente más solo que nunca es nada más y nada menos que Andrés García, quien tiene 80 años, y ha reflexionado a qué persona le dejará sus bienes.

El dominicano radicado en México, se encuentra luchando contra un problema de salud que padece y por la cual necesita una transfusión de sangre, ya que tiene un problema en la médula espinal que destruye los glóbulos rojos.

De acuerdo con García, quien ha estado al pendiente de su situación es el hijo de su esposa.

Tras ser cuestionado por sus tres hijos y sobre el acompañamiento que le han brindado, el actor contó que los ve poco.

“(Leonardo) Él está dos años de parranda y no aparece en dos años, y de repente un día se acuerda de su papá y ‘¿qué hubo papá?, te voy a ver allá, y te voy a visitar’, y viene y se está medio día o tres o cuatro horas y ya, vuelve a desaparecer otro año. Y eso no es visitar a tu papá. Andrés vive en Miami, entonces lo veo muy poco, creo que vino una vez en 10 años, ha venido una vez. De Andrea no sé nada, ni me interesa nada”.