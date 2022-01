Valentín Elizalde: Así se escucharía el corrido “El ratón” dedicado a Ovidio Guzmán con la voz de “El Gallo de Oro”

En las últimas semanas el corrido “El ratón” ha dado mucho de qué hablar, no solo por la letra en la que mencionan a importantes narcotraficantes mexicanos como Ovidio y “El Chapo” Guzmán, sino también por la interpretación de diversos famosos como Eduin Caz de Grupo Firme o Alfredo Ríos “El Komander”.

Además de estos importantes exponentes de la música regional mexicana, también hay otros talentos que cantan “El ratón” y en redes sociales ya hay quienes simulan la manera en la que se escucharía la letra con cantantes fallecidos.

Tal es el caso del usuario @manny953 que subió una grabación tocando la guitarra y cantando el corrido, pero imitando la voz de Valentín Elizalde, “El Gallo de Oro”.

“Soy el ratón. Soy Ovidio, soy Guzmán, un hijo del Chapo. Soy hermano de Alfredito y de Archivaldo. Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo, Yo no peleé. Pues la vida de mis hijas fue primero, Pa' que sepan que yo no conozco el miedo. Un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno”, dice parte del corrido.