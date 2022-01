Gomita estrena novio extranjero, ¿de quién se trata?

Gomita está viviendo un gran momento en lo personal. La conductora y YouTuber presumió que desde hace unos meses tiene una nueva relación con un extranjero. Gomita dijo que se fue de viaje y encontró el amor, con un universitario que es dos años menor que ella.

La ex payasita dijo que se encuentra muy enamorada y comenzó la relación en septiembre pasado. Aunque no dio la nacionalidad informó que se trata de un sudamericano. La artista mexicana explicó que se encuentra muy enamorada. Y aunque no quiso revelar el nombre del afortunado, si dijo que tiene 25 años y que estudia la universidad en su país.

Aracely Ordaz tiene que superar algunos problemas que representa el tener una relación a larga distancia, pero asguró que confía en su pareja y que cree en el amor a distancia, mientras deciden cómo darán el siguiente paso.

Su novio la trata muy bien

La ex Sabadazo agradeció al San Antonio que tiene en Michoacán, porque fue a ese estado y puso al santo de cabeza para pedirle "encontrar a un hombre bueno”.

Afortunadamente la relación marcha bastante bien y dijo que su novio la trata muy bien y que "a diferencia de sus otras relaciones, ésta la mantendrá en privado, pues las otras no funcionaron como quería".

Por último, anunció que al superar el pasado tormentoso que ha tenido con su papá, se dio cuenta que quiere compartir sus experiencias y enseñanzas en un libro de autoayuda. Ahí incluirá algunas de las vivencias tuvo, relacionadas con violencia y manipulación que sufrió.

Gomita sacará un libro de autoayuda

FOTO: Instagram

