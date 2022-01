Claudia Álvarez da positivo a Covid-19 a días de dar a luz: “Se me derrumbó el mundo”

Claudia Álvarez anunció la llegada de sus mellizos hace unos días con un tierno mensaje en sus redes sociales, donde esta vez informó a sus fans que había dado positivo a Covid-19 y, por ello, no ha podido visitar a sus bebés que permanecen en el hospital.

La actriz de “Vencer el desamor” compartió la feliz noticia sobre la llegada al mundo de sus bebés, Clío y Billy, quienes permanecen bajo cuidado médico en un hospital debido a que llegaron al mundo semanas antes de lo previsto, aunque Álvarez los visitaba todos los días.

Claudia Álvarez anuncia el nacimiento de sus mellizos. Foto: Instagram @claudiaalvarezo

Sin embargo, desde hace tres días permanece aislada junto debido a que se sometió a una prueba de coronavirus, pues comenzó con algunos síntomas como dolor de cabeza y escurrimiento nasal que encendieron las alarmas.

Su esposo, el productor Billy Rovzar, no ha presentado síntomas del virus pero también se realizará una prueba para poder visitar a sus mellizos, pues desean que todo sea seguro para ellos ya que gozan de buena salud.

“Estoy trabajando muchísimo… Me duele el alma, dos años librando el Covid y me viene a tocar ahorita cuando mis bebés me necesitan más ahorita y yo a ellos”, añadió la actriz de 40 años.

Dificultades para Claudia Álvarez

El pasado 5 de septiembre Claudia Álvarez dio a conocer su embarazo en redes sociales con una tierna fotografía en la que aparece junto a su esposo y su primera hija, Kira, de dos años.

La actriz relató a sus fans en Instagram que logró embarazarse por segunda ocasión tras someterse a un tratamiento in vitro, tal y como lo hizo hecho con su primera hija.

Claudia Álvarez embarazada junto a su hija Kira. Foto: Instagram @claudiaalvarezo

Además de que compartió los detalles felices de su segundo embarazo en Instagram con sus casi 3 millones de seguidores, también las dificultades que enfrentó pues presentó algunas molestias que lograron mantenerla en reposo en más de una ocasión.

"He pasado por momentos duros, mis síntomas fueron al doble que con Kira. Ahora se me va el oxígeno al hacer tres cosas pero solo de pensar que tengo en mi cuerpo tres corazones, 60 dedos, 6 pulmones y así me puedo seguir con la super lista, me siento super poderosa y no habrá nada que no pueda lograr en la vida”, detalló.

