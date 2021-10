"He pasado momentos duros": Claudia Álvarez se sincera sobre su embarazo de gemelos

La actriz Claudia Álvarez se muestra más feliz que nunca con su nueva etapa en la espera de la llegada de sus gemelos, sin embargo, se sinceró sobre su embarazo y afirmó que ha pasado momentos duros. Además, presumió su pancita en una tierna foto que ha encantado a sus fans.

El pasado 5 de septiembre, Álvarez dio a conocer la noticia de su embarazo de gemelos a través de sus redes sociales al publicar una serie de fotografías en las que aparece de la mano de su esposo, el productor y empresario Billy Rovzar, y de Kira, su primera hija de 2 años.

En una reciente publicación en sus historias de Instagram, la protagonista de "Vencer el desamor", de 40 años, habló al respecto de la forma en que logró embarazarse de nuevo, explicando que se sometió a un tratamiento in vitro, misma forma en la que concibió a su primer hija.

Claudia Álvarez se sincera sobre su embarazo

La actriz, quien cumplió los 40 años el pasado 6 de octubre, compartió este jueves con sus millones de fans en Instagram una fotografía en la que dejó ver su "baby bump", celebrando casi 5 meses de embarazo, y publicación en la que aprovechó para hablar de cómo se siente.

La actriz se deja ver muy feliz con su pancita. Foto: Especial

"Foto casual sin maquillaje y muy feliz presumiéndoles como va mi pancita", fueron las palabras con las que Claudia inició el texto de su publicación, misma en la que explicó que la próxima semana cumplirá 5 meses de embarazo y que ha pasado por "duros momentos".

"He pasado por momentos duros, mis síntomas fueron al doble que con Kira, ahora se me va el oxígeno al hacer 3 cosas pero solo de pensar que tengo en mi cuerpo 3 corazones, 60 dedos, 6 pulmones y así me puedo seguir con la super lista, me siento super poderosa y no habrá nada que no pueda lograr en la vida!!!", compartió con sus seguidores.

Así lució su pancita de gemelos

Además, la esposa de Rovzar aprovechó la plataforma para agradecer a sus fanáticos "por siempre estar al pendiente y darme tanto amor, los siento cerquita y amo que me acompañen en mis procesos tanto profesionales como personales!!!", escribió en Instagram.

En la instantánea que compartió con sus 2.8 millones de seguidores, se le puede ver luciendo un pantalón de mezclilla especial para maternidad, y un top negro que permite ver su pancita de casi 5 meses.