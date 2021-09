Claudia Álvarez presume su pancita de embarazo y hace fuerte revelación: VIDEO

Apenas hace unas semanas, la guapa actriz, Claudia Álvarez y su esposo, Billy Rozvar dieron a conocer la noticia de que se convertirían en padres de gemelos y recientemente, la actriz de “Vencer el desamor” presumió por primera vez su pancita de embarazada en redes sociales, además, hizo una fuerte revelación que causó preocupación entre sus seguidores, por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos al respecto.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la actriz de 39 años de edad realizó una dinámica para interactuar con sus seguidores y lo primero que le pidieron fue que mostrara cómo lucia su vientre, por lo que la actriz aceptó mostrarla sin ningún problema y compartió un video en sus historias para complacer a sus seguidores, quienes “le pidieron mucho” que mostrara su pancita, según informó la actriz.

En otras historias, Claudia Álvarez señaló que, pese a que se encuentra muy feliz por la llegada sus dos bebés, la pasó muy mal con los síntomas, incluso aseguró que pensó que moriría, por lo que causó un poco de preocupación entre sus casi tres millones de seguidores en Instagram.

“Al principio pensé que me iba a morir, te lo juro. Estaba a punto de empezar a filmar la serie que estoy haciendo y la iba a cancelar, estuve a dos de hablar con el productor y decirle “no voy a poder, me siento de la fregada”. Desde que amanecía hasta que dormía traía la sensación de náuseas y vómitos todo el tiempo”, comentó la actriz, quien también contó que esa primera y complicada etapa ya quedó en el pasado debido a que le dieron medicamento para evitar estos síntomas.

¿Embarazo natural o in vitro?

De momento, se desconoce cuántos meses de gestación tiene la actriz, sin embargo, Claudia Álvarez compartió algunas fotos de sus ultrasonidos y aprovechó para aclarar la polémica surgida a raíz del anuncio de su próxima maternidad en la que le cuestionaron su pudo embarazarse de forma natural o si fue in vitro.

“No saben la cantidad de mensajes que tengo preguntándome lo mismo: si mi embarazo fue natural o in vitro... fue in vitro. Es un tema muy complejo y muy extenso donde feliz de la vida le voy a hablar al doctor Gerardo Barroso para resolver todas sus dudas e inquietudes, ya saben que yo siempre he sido muy abierta para hablar de mi proceso y del por qué tomamos la decisión de que fuera así”, mencionó.

Para finalizar, Claudia Álvarez comentó que el haber resultado embarazada de gemelos, también fue un hecho que la tomó por sorpresa pues confesó que ella y su marido solo tenían planeado tener un hermanito más para la pequeña Kira.

“una cosa que sí se me hace bien importante aclarar desde ahorita es que ningún doctor te puede asegurar que puedes tener un embarazo gemelar. Billy y yo solo íbamos por uno, luego tuvimos la fortuna de que fueran dos, hay un 20% de probabilidad de que una persona que se somete a un tratamiento de fertilidad resulte con un embarazo gemelar”, finalizó.