Willy Gutiérrez no estuvo solo al morir; su hija Lisset cuenta quién lo acompañó hasta su último respiro

La muerte del exmaestro de la Academia, Willy Gutiérrez, pudo haber sido dolorosa, pero en ningún momento solitaria, así lo dio a conocer su hija Lisset, por medio de una entrevista que dio al programa Venga la Alegría.

El docente perdió la vida el pasado 18 de enero a causa de un cáncer linfático al que le dio batalla durante varios años. Esta enfermedad no hizo más que unir a su familia, debido a que siempre hubo alguien pendiente de él.

La cantante dijo estar en paz con la partida de su progenitor, debido a que pudo despedirse de él y externó cada día que pudo el amor que sentía hacia él. De sus enseñanzas, dijo, una de las más valiosas es la de honrar su carrera.

Pese al amor desmedido que siente por su padre, Lisset no tuvo la fuerza para entrar junto con Willy a la unidad de terapia intensiva, donde recibió los últimos cuidados.

La intérprete explicó además que no pudo estar con su papá durante sus últimos momentos debido a que se contagió de coronavirus, lo cual la obligó a permanecer asilada en su casa.

“El murió el 18 de enero; el cumplió 76 años y a mi me dieron positivo a Covid el jueves, y por algo Diosito también me ató un poquito las manos y me dejó en mi casa encerradita porque sino me hubiera ido corriendo también a aventármele, no sé, no sé, por algo Dios hace las cosas”, dijo.