Exatlón México confirma a sus semifinalista; Tanya salió de la competencia entre lágrimas | VIDEO

El último Duelo de Eliminación llegó en Exatlón México y en esta ocasión se enfrentaron dos mujeres: Nataly Rodríguez de Guardianes y Tanya Núñez de Conquistadores. Aunque los Azules se presentaron con una superioridad numérica, los rojos se defendieron como fiera herida.

Ambas dieron unas palabras para el público y para Antonio Rosique, quien dijo admirar su esfuerzo durante varias semanas de "lucha", aunque una tenga que salir del reality.

En este caso, "Rabbit" aseguró que daría lo mejor de ella para poder avanzar a la última etapa del programa. Por su parte, "Dynamom" mencionó que "vengo inspirada por mi hija Ambar, mi prometido Gabriel, familia y esas mujeres que luchan por sacar a sus hijos adelante".

Tanya Núñez sale tras brutal paliza

A pesar del cansancio Nataly Rodríguez salió al pesado circuito con la convicción de ganarle a Tanya... y así fue. "Dynamom" no se rentó el corazón y le fue dando una paliza que recordará toda su vida.

Aunque la basquetbolista perdió dos vidas, afinó la puntería para derribar las pelotas en la zona de tiro y provocar el llanto de su adversaria de color azul, quien fue consolada de inmediato por sus compañeros, en especial de Ramiro Garza.

"Me siento triste de haber perdido en esta etapa del programa, no lo voy a negar. Aquí me obligue a pensar en lo que quiero con mayor claridad. Me voy agradecida de lo que me deja esta experiencia de lo que será mi vida en adelante. Hoy me toca partir porque estoy contenta porque calificó la mayor cantidad de azules. Los quiero ver triunfar", explicó la experta en atletismo.

Asimismo mencionó que siente un poco de frustración por su participación en el Duelo de Eliminación:

"Me siento bloqueada porque me hubiera gustado sacar una mejor versión de mi hoy. Encontré el tiro m,uy tarde. Me voy feliz pero con esa frustración, pero ya que se quede atrás", expresó.

Es así como avanzan los finalistas de Exatlón México. Esta noche todos se fuero a dormir a la Fortaleza:

Conquistadores

David Juárez "La Bestia"

"Koke" Guerrero

Ramiro Garza

Marysol Cortés

Ximena Duggan

Guardianes

Heber Gallegos

Nataly Gutiérrez

Zudikey Rodríguez

