"Si me muero, me muero": revelan que Meat Loaf enfermó de Covid y se oponía a las mascarillas y vacunas obligatorias

"Si me muero, me muero, pero no voy a ser controlado", dijo en su momento Meat Loaf, quien murió este jueves a los 74 años tras caer muy enfermo de Covid-19. El músico se oponía a las vacunas y mascarillas obligatorias para combatir la pandemia de coronavirus.

El cantante de “Bat Out of Hell” era contrario a las restricciones, el cierre de negocios y el uso de mascarillas, según comentó en una entrevista el pasado verano.

Fuentes dijeron al sitio TMZ que Marvin Lee Aday, como era su nombre real, hizo campaña contra la vacunación obligatoria en Australia.

Meat Loaf, quien batalló con el asma y otras enfermedades, dijo a Pittsburgh Post-Gazette en agosto que consideraba a las mascarillas inútiles y las restricciones como "algo político". De hecho ofreció al reportero de ese medio un abrazo.

"Lo siento. Entiendo parar la vida por un momento, pero ellos no pueden seguir deteniendo la vida por política. Y ahora mismo eso está pasando", dijo sobre las restricciones.

"Y anoche en CNN ellos admitieron que las máscaras que usamos son inútiles, pero yo lo sabía desde hace seis meses. Ellos no están haciendo nada. Ellos no pueden evitar que nos contagiemos de Covid-19... Si me muero, me muero, pero no voy a ser controlado", expresó.

El también actor nunca dijo públicamente si se había vacunado contra el coronavirus, pero se conoció días antes de su muerte que estaba muy enfermo de Covid-19.

Meat Loaf murió a los 74 años, un gigante de la música

Tenía un físico imponente y un nombre artístico que sonaba a chiste en inglés, pero su voz estentórea y su música hicieron de Meat Loaf, fallecido a los 74 años, un artista inconfundible en la escena del rock.

Cuenta la leyenda que el padre le dio a Marvin Lee Aday el nombre de "pastel de carne", apodo que los compañeros de escuela retomaron rápidamente para burlarse de él.

Ese padre alcohólico dejó otras cicatrices en su hijo. "Ya lo he perdonado de su intento de asesinato con un cuchillo de carnicero", explicó Meat Loaf una vez al diario británico The Telegraph.

Nacido en Texas, empezó como músico, trabajo que alternaba con el de guardaespaldas, a principios de los años 1970.

A mediados de esa década todo se aceleró: tuvo un papel en las comedias musicales "Hair" y "Rocky Horror Picture Show" y la versión cinematográfica de esta última le dio impulso.

Supo aprovechar la oportunidad con el disco "Bat Out Of Hell" (1977). Se vendieron más de 40 millones de copias. En 1993 volvió a dar la campanada con "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)".

En total vendió más de 100 millones de álbumes a lo largo de su dilatada carrera.

Musicalmente fue su encuentro con Jim Steinman, letrista y compositor, lo que cambió su suerte.

"Bat out of the hell" fue producido por un hombre clave de la historia del rock, Todd Rundgren, discípulo del legendario productor Phil Spector, que creó el famoso "muro de sonido" con el uso masivo de cuerdas e instrumentos de viento para respaldar obras rockeras grandilocuentes.

"Todo el mundo lo criticó cuando salió" recordó años más tarde Meat Loaf en una entrevista televisiva. Necesitó el apoyo de dos de sus mejores amigos, los actores John Belushi y Gilda Radner, para que el álbum lograra romper perjuicios.

"John y Gilda presionaron durante nueve meses al productor Lorne Michaels para que me invitara a su emisión (televisiva) 'Saturday Night Live'. Me programó en el último show de 1978. Y eso cambió todo".

La gira para presentar ese disco fue legendaria. Meat Loaf, con el pelo largo, poses histriónicas y un largo pañuelo entre las manos, provocaba amor u odio a partes iguales.

La droga y los abusos causaron estragos. A partir de los años 2000 se acumularon los problemas de salud, incluidos desmayos en el escenario.

"Con el corazón roto, anunciamos que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche", anunció un mensaje de su cuenta Facebook este viernes. "Sus hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos han estado con él durante las últimas 24 horas".

El mensaje no especificó la causa de su muerte.

