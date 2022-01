"Los desprecio": el desgarrador mensaje del hijo de la cantante que murió de Covid-19 influenciada por antivacunas

La muerte de la cantante checa de folk Hanka Horká el domingo 16 de enero causó conmoción no solo dentro del espectáculo sino en todo el orbe tras conocerse que la artista de 57 años murió por complicaciones de Covid-19 tras haberse infectado del virus a propósito, según declaró su hijo, Jan Rek.

Fuertemente influenciada por el movimiento antivacunas, la cantante habría preferido contagiarse y librar la enfermedad antes que aplicarse alguna dosis antiCovid-19 con el objetivo de obtener su pasaporte sanitario, obligatorio en varios países de la Unión Europea para poder entrar a ciertos establecimientos, explicó a la radio checa el joven de 23 años.

El esposo e hijo de Hanka se contagiaron de Covid-19 a finales de diciembre, pero ya estaban vacunados. La cantante había dicho que no se aplicaría ninguna vacuna e incluso se burló de ellos por haberse enfermado. Decidió no aislarse por prevención y se expuso a propósito para contagiarse y así demostrar una supuesta "inmunidad adquirida".

La cantante presumió en redes su supuesta mejoría antes de morir repentinamente. Foto: FB Hanka Horká

Manda fuerte mensaje a los antivacunas

Pese a que el virus la afectó un par de días, la cantante publicó en redes sociales antes del fin de semana pasado que ya estaba mejor y que la recuperación había sido rápida, sin necesidad de vacunas. Esperaba que pronto pudiera presumir que estaba libre del virus para así obtener el documento y volver a la vida normal.

Pero a los dos días Hanka dijo sentir un fuerte dolor de espalda y se fue a dormir después de que su hijo le untó ungüento. Y entonces murió, "así de rápido", explicó Jan Rek, quien hizo un llamado a sus compatriotas para que vayan por sus dosis antiCovid-19, ya que la República Checa es uno de los países de Europa con niveles no tan altos de personas inoculadas: apenas el 63 por ciento de los ciudadanos ya se aplicaron la vacuna, de acuerdo con información de Our World in Data basada en reportes gubernamentales.

Asimismo, el joven de apenas 23 años arremetió contra los antivacunas, a quienes su mamá creyó durante la pandemia al punto de hacerles caso e infectarse a propósito para demostrar la "no gravedad" del virus y así buscar la supuesta inmunidad:

"Se llevaron a mi mamá, quien basó sus argumentos en sus convicciones”...Los desprecio".

