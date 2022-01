Reconocido comediante le escupió en la cara a Mónica Castañeda durante entrevista | VIDEO

Mónica Castañeda es una de las conductoras más veteranas de Ventaneando. Además de su trabajo en el set, también es una reportera de espectáculos que se ha destacado por entrevistar a los personajes más famosos de la farándula mexicana y siempre ofrece grandes exclusivas para TV Azteca.

Ventaneando es el programa pionero de espectáculos de la televisión mexicana; desde su surgimiento en 1996, marcó la pauta de lo que serían los programas de farándula, desde el punto de vista del análisis y la opinión periodística. Al día de hoy, Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisogno, Linet Puente y Mónica Castañeda, encabezan con gran éxito la emisión de TV Azteca.

Este viernes 21 de enero, Ventaneando celebró 26 años al aire. El equipo liderado por Pati Chapoy recordó sus inicios en el programa emblema de TV Azteca y respondieron algunas preguntas del público. Un usuario preguntó:

Sin dudarlo, Mónica Castañeda nombró a Xavier López “Chabelo”, aunque no ofreció detalles de sus encuentros con el “amigo de todos los niños”. Posteriormente, la “Casta” reveló que durante una entrevista, el ya fallecido comediante Manuel “El Loco” Valdés, le escupió:

“Me acerco y le digo: Señor no sé qué y no sé qué. Él me responde: no quiero hablar; y yo insisto y en eso pa! y me escupe, y yo te prometo que me dieron ganas…”