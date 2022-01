Laura Pausini se enfrenta a la caja

A cuatro años del lanzamiento de su último disco, Laura Pausini regresó al estudio a grabar su nueva producción del que se desprende “La Caja”, un sencillo que estrenó con un video 3D que pudo verse de manera simultánea en las principales ciudades del mundo, como Roma, Nueva York, Ciudad de México, Milán, París y Madrid.

“Para mí la caja a la que le cantó no es un objeto material es un símbolo de lo que encierra nuestros pensamientos recuerdos o sentimientos, lo que hace el verdadero contenido de nuestro corazón y de nuestra cabeza… Siempre me he preguntado qué hubiera pasado, si no hubiera tenido la suerte y la perseverancia de vivir una vida tan loca que hubiera cambiado”, comentó la intérprete durante la presentación.

El material salió a la luz a las 20:00 horas de Italia el jueves pasado, por lo que distintos fans se dieron cita en los lugares donde se presentó para ser los primeros en escucharlo, para algunas personas, la letra los conmovió al grado de llegar a las lágrimas. La composición estuvo a cargo de la cantante y Madame, y ya está disponible en plataformas digitales.

La letra de dicho tema, está inspirada en el pasado de la artista, en lo que quería y lo que ha logrado, por eso es que esta canción será el tema principal de la película “Laura Pausini – Un placer conocerte” que ya hizo y se estrenará en los próximos meses en la plataforma de Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios. El guion fue escrito por Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio), Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un’altra) y la misma Pausini, el filme lo dirige Ivan Cotroneo y Francesca Picozza es la productora creativa.

Laura Pausini es de las intérpretes italianas más reconocidas a nivel internacional, tan sólo hace un año colaboró con la cantautora Diane Warren en la canción Io “Sì” (“Seen”) que ganó el premio a Mejor Canción Original en un Largometraje en los Globos de Oro, y por el mismo single, se convirtió en la primera mujer italiana en ser nominada a un Oscar por Mejor Canción Original.

