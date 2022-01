¿La bioserie de Gloria Trevi contará con su presencia? ¡Te contamos! | VIDEO

La serie sobre la vida pública y artística de la polémica cantante regia, Gloria Trevi está en fase de producción con Televisa y bajo las órdenes de la exitosa productora Carla Estrada, quien tiene bajo el brazo éxitos de la televisión mexicana como “Los parientes pobres”, “El privilegio de amar” o “Te sigo amando”, además de otros programas clásicos de la comedia mexicana como “La hora pico” o “El privilegio de mandar”.

Estrada comentó dentro del programa “De primera mano” de Gustavo Adolfo Infante, que por el momento va por buen camino la producción, señaló que el señor Sergio Andrade no estará en la serie, desde luego, no la persona, pero si el personaje interpretado por un actor que aún no está definido.

En el caso de Gloria, hasta el momento Carla Estrada ha hecho casting a varias jovencitas para que encarnen la sensibilidad, energía y personalidad alocada de la Trevi en la televisión, sin embargo, aún no se ha definido de entre tres o cuatro perfiles, quien será la encargada de llevar el rol principal en la bioserie.

¿Estará Gloria Trevi en la serie?

Carla Estrada anunció que la cantante y actriz de telenovelas, si estará en su bioserie, haciendo un cameo en la parte final con su propia personalidad y haciendo una presentación especial en la que tendrá la libertad de hacer lo que ella desee.

Por otro lado, Carla Estrada señaló que habrá algunos detalles turbios sobre la vida de Gloria que no saldrán a la luz, y lo que se está tratando de hacer es tener un balance entre la exitosa vida profesional de la cantante de “Zapatos viejos”, y los detalles complicados que tuvo que vivir en su etapa a lado de Sergio Andrade.

SEGUIR LEYENDO:

Paco Stanley: Así fue el día que se burló de Gloria Trevi en “Ándale” por este increíble motivo | VIDEO

Gloria Trevi estrena "La Recaída" en colaboración con Timo Nuñez | VIDEO

¡Irreconocibles! Así luce actualmente TODO el elenco de la telenovela "Quinceañera"