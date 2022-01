FOTO de María Félix en lencería muestra que era la más atrevida del Cine de Oro

María Félix fue una de las grandes estrellas del Cine de Oro, pues muchas de sus películas llegaron a las salas nacionales e internacionales. Además de talentosa, era una actriz muy bella, algo que quedó expuesto en cada una de sus cintas, como en la que lució una pieza de lencería con la que demostró que era la más atrevida de la época.

'La Doña' grabó varias películas en México, así como en el extranjero siendo Argentina, España, Italia y Francia, los países en los que más proyectos tuvo. En la mayoría de sus largometrajes obtuvo el papel protagónico y pudo compartir créditos con figuras como Pedro Infante, Emilio 'El Indio' Fernández, Pedro Armendáriz y Jorge Negrete, quien fue su esposo.

A pesar de que tuvo una larga y exitosa trayectoria en el cine de habla hispana, nunca pudo debutar en Hollywood, pues aunque fue invitada para estelarizar 'Duel in The Sun', no pudo realizar este proyecto debido a que se sobreponía a 'Enamorada' de 1946, por lo que Jennifer Jones la sustituyó en aquel filme estadounidense; sin embargo, siguió triunfando en México y Europa.

María Félix filmó películas en Europa Foto: Especial

María Félix enamoró con su personalidad

La originaria de Álamos, Sonora, fue descubierta en 1940, por el director de cine Fernando Palacios, quien, de acuerdo a los registros, la encontró mientras caminaba entre los grandes aparadores del centro de la capital y quedó cautivado con su porte y belleza, así que la convenció de inscribirse en clases de actuación, baile y dicción para que pudiera comenzar su carrera artística.

En 1943 debutó en la pantalla grande con un papel estelar junto a Jorge Negrete en 'El Peñón de las Ánimas' y después de este trabajo tanto el público como los cineastas fueron conquistados por su personalidad fuerte y su hermosa cara, logrando tener otros proyectos importantes como 'Doña Bárbara', 'La mujer sin alma', 'La diosa arrodillada, 'Doña Diabla', 'El Rapto', 'Tizoc', por mencionar algunos de sus filmes en la época dorada del cine mexicano.

Además de ser reconocida como actriz, también fue un ícono del buen gusto y el glamur, ya que impuso moda al usar sandalias de piso, así como popularizar el pantalón femenino, algo que era poco común en las divas del cine quienes siempre llevaban vestidos largos.

María Félix presumió su figura en lencería

Los anteriores no fueron los únicos ejemplos en los que María de los Ángeles Félix Güereña, nombre real de la actriz, desafió lo establecido, pues durante la filmación de 'La Bella Otero' de 1954, la mexicana lució un conjunto de lencería en el que demostró que era una de las estrellas más atrevidas del Cine de Oro.

Esta película francesa del director Richard Pottier, narraba la vida de Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias, una bailarina, cantante, actriz y cortesana española afincada en Francia, que consiguió mucha popularidad en la alta sociedad en aquel país Europeo debido a su relación con importantes políticos.

En una de las escenas María Félix tuvo que despojarse de su gran vestido, quedándose sólo con el corset y ropa interior en color negro. La diva del cine dejó al descubierto su minicintura que era la envía de las demás actrices, y sus esculturales piernas que también estaban adornadas con ligueros.

María Félix presumió su silueta en 'La Bella Otero' de 1954 Foto: Twitter

SIGUE LEYENDO:

María Félix: Ésta es la parte de su cuerpo que "La Doña" odiaba y pocos lo saben

María Félix nunca quiso hablar de su boda con famoso cantante por ser el único que le pidió el divorcio