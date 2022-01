Tatiana luce perfecta en traje de baño, estas 5 FOTOS lo demuestran

Tatiana Palacios Chapa, conocida simplemente como Tatiana o la ‘Reina de los Niños’, fue muy famosa hace dos décadas y aunque con el paso del tiempo fue decayendo, en los últimos años volvió a cobrar mucha popularidad gracias a las redes sociales, donde suele subir muchas fotografías de su envidiable figura y de su vida.

Recientemente, Tatiana contó que su cuenta de Instagram el secreto que la ayuda a ser feliz, pues tiene una comunidad muy buena y amigable. Tatiana es una de las cantantes más queridas en el medio del espectáculo y siempre se ha caracterizado por usar llamativos conjuntos y bañadores.

Tatiana empezó su carrera como intérprete de baladas pop románticas en la década de 1980, pero su éxito lo consiguió a través de canciones dedicadas para los niños para los cuales ha vendido más de nueve millones de discos y aunque tiene muchos ‘haters’ a ella no le importa.

Tatiana, ícono de la moda para mujeres maduras

Tatiana, quien en la actualidad tiene 53 años, se ha vuelto toda una inspiración para las mujeres maduras, pues constantemente comparte sus mejores outfits, “Cuando pierdes el miedo al ridículo, eres más feliz. Yo vivo por la vida y si se me ocurre un día echarme una marometa me la echo, y sí se me antoja cantar en el parque canto. No me siento de la edad que tengo”, aseguró en una entrevista recientemente.

Tatiana será la próxima conductora de MasterChef Júnior, cuya nueva temporada se estrena el próximo 18 de febrero. “Es una emoción muy grande volver a la televisión como conductora y a un programa que es el más visto de toda América Latina y de todo el mudo. Es un programazo que todo el mundo está esperando. Estoy muy emocionada de ser la nueva conductora y de apapachar a los niños, de conocerlos”, aseguró sobre este tema.

