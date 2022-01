Tatiana: este su secreto para ser feliz

Tatiana Palacios Chapa, conocida simplemente como Tatiana, la Reina de los Niños, reveló en una entrevista en su cuenta de Instagram el secreto que la ayuda a ser feliz y además la hace continuar como una de las consentidas del público infantil que la ha llevado a estar nominada en cinco Premios Grammy Latino por mejor álbum para niños.

TE PUEDE INTERESAR: MasterChef Júnior: Tatiana disfruta su inicio de semana con divertido VIDEO

Tatiana, quien empezó su carrera como intérprete de baladas pop románticas en la década de 1980, ha forjado su carrera a través de canciones dedicadas para los niños para los cuales ha vendido más de nueve millones de discos; sin embargo, el cantar para niños le ha traído comentarios negativos debido a su edad.

“De repente mucha gente me tira “hate” por decir que ya estoy grande para cantar para niños, te da para abajo, ¿quién dijo que debes ser niño para cantar para niños?”, aseveró la ex de Andrés Puentes, que también tuvo una serie de éxitos en su paso por el pop con temas como “Un lobo en la noche”, “Chicas de hoy” y “Peligro en el elevador”.

El secreto de Tatiana para ser feliz

Tatiana afirma no dejarse vencer por los “hates”, pide ser fuertes y tratar de ser feliz a toda costa, hacer cada cosa que se le antoje hacer y darse ánimos para lograr desarrollar una fuerza mental para decir “yo lo valgo”.

“Cuando pierdes el miedo al ridículo, eres más feliz. Yo vivo por la vida y si se me ocurre un día echarme una marometa me la echo, y sí se me antoja cantar en el parque canto. No me siento de la edad que tengo”.

Finalmente la Reina de los Niños y próxima conductora de MasterChef Júnior, aconseja vivir la vida al máximo, hacer lo que uno quiera hacer, pero sin afectar al prójimo. “Tú se feliz haz lo que quieras en la vida sin hacer daño a los demás, vive tu vida al máximo, hazte fuerte mentalmente, yo valgo, todo puedo y me merezco ser feliz”.

SIGUE LEYENDO:

Al natural: Tatiana presume rostro sin arrugas y enamora a todos

Tatiana: Trajes de baño y mucho color; los looks más atrevidos de la cantante en 2021

RMG