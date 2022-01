Novia de Octavio Ocaña va por otro tatuaje en su honor ¿dónde se lo hará?

La joven Nerea Godínez mantiene el amor por su expareja, el extinto actor de la serie “Vecinos”, Octavio Ocaña, a pesar de su muerte ocurrida en el mes de octubre de 2021 y que hasta el momento continúa rodeada de polémica.

Godínez no ha dejado de mostrar el afecto y amor que siente todavía por Octavio, por lo que luego de su muerte, ha intentado de varias formas mantener su legado vigente, ya sea públicamente con mensajes, canciones o videos sobre su vida de pareja o bien, marcando su cuerpo como lo ha hecho en un par de ocasiones.

La joven se ha hecho dos tatuajes en honor a Ocaña, uno es un rostro de él, similar al que el actor tenía en su cuerpo, y el otro son un par de fechas, la primera es la del nacimiento del actor y la segunda es la fecha en que perdió la vida.

Ambos tatuajes están colocados en el brazo y antebrazo izquierdo, en el brazo está el rostro de Octavio con un sombrero largo, y en la articulación interna, está el tatuaje de las fechas de nacimiento y muerte de Ocaña.

Nerea Godínez, señaló que el tatuaje aún no está listo, lo tiene en mente, pero todavía no está el diseño, sin embargo, es un hecho que estará debajo del segundo tatuaje (las fechas) entre la muñeca y el codo en la parte interna del brazo.

“Ese tatuaje aún no está hecho, no tengo el diseño, es como su perfil y estará debajo del segundo tatuaje”, dijo la chica, quien se ha mantenido al tanto de la situación jurídica y familiar del actor, a pesar de que Octavio ya no está con ella, sin embargo, la familia sigue en contacto con ella y en muy bueno términos.