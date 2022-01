"Deja de escuchar a un muerto": papá de Octavio Ocaña REGAÑA a su esposa tras muerte del actor

Hace casi tres meses, el mundo del espectáculo se despertó con la noticia que confirmaba el sensible fallecimiento del joven actor, Octavio Ocaña, famoso por su destacado papel como Benito Rivers en la serie de Televisa, Vecinos.

Durante una entrevista con el programa Sale el Sol, Ana Lucía Ocaña, mamá del actor, contó cómo son sus días tras el sensible fallecimiento de su hijo, pues el luchar contra su ausencia le ha dejado un hueco prácticamente imposible de llenar.

En la plática, la mamá del actor reveló que se siente "derrotada" después de que su hijo perdiera la vida víctima de un disparo en la cabeza. La versión oficial señala que él mismo accionó el arma que le quitó la vida, después de chocar su camioneta.

Severamente destrozada, Ana Lucía Ocaña contó que sigue escuchando los audios de WhatsApp de su hijo ya que es una manera de sentirlo cerca y conseguir un poco de paz entre tanto dolor.

Sin guardarse nada, la mamá de "Benito Rivers" detalló que el seguir escuchando los audios de su hijo ha provocado un fuerte disgusto con su esposo, quien le dice que no haga eso pues la daña emocionalmente.

"Mi esposo me regaño mucho porque yo tengo su WhatsApp, no elimino nada y él me dice "deja de escuchar a un muerto". Para mí no hay un muerto", sentenció.