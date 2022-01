YosStop se lanza contra Pati Chapoy, asegura que mintió sobre cobros de entrevistas

Hace unas semanas, Pati Chapoy aseguró que la famosa youtuber, Yoseline Hoffman, quien es mejor conocida como YosStop, cobraba alrededor de un millón de pesos por hablar de su experiencia en la cárcel, sin embargo, la también empresaria salió a desmentir esta versión y explotó contra la titular de “Ventaneando”, por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos acerca de esta polémica serie de declaraciones entre ambas personalidades.

“Estamos hablando de una cantidad muy fuerte, pidieron 50 mil dólares (alrededor de un millón de pesos) por entrevista, ¡es una barbaridad! Si sale por ahí una entrevista por cualquier otro medio que pagaron, bueno, alguien quiso pagar, pero nosotros no pagamos”, señaló Pati Chapoy en plena transmisión de “Ventaneando”.

El comentario de Pati Chapoy acerca de YosStop tuvo una gran repercusión y la famosa creadora de contenido se volvió blanco de todo tipo de críticas por querer sacar provecho de la situación, sin embargo, tuvieron que pasar varios días para que finalmente la media hermana de Ginny Hoffman decidiera romper el silencio y responder al comentario de la querida conductora de TV Azteca.

YosStop pasó cinco meses en prisión. Foto: Especial

YosStop desmiente a Pati Chapoy

Fue durante una entrevista para el podcast “Creativo” de Roberto Martínez donde Yoseline Hoffman habló por primera vez acerca de todo lo que atravesó tras haber sido acusada por Ainara Suárez de almacenar y difundir sus fotos íntimas, por lo que además de contar algunas de sus experiencias que vivió en el penal de Santa Martha Acatitla, también dijo que una de las complicaciones que más problemas le causaron fue que en medios surgió mucha información falsa sobre su vida, por lo que se generó mucha desinformación que afectó aún más su imagen y fue aquí aprovechó para hablar sobre el supuesto cobro de un millón por entrevista.

“A cada rato sacan cosas que no eran verdad de mí. Hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas. Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un solo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás le he contestado. Digo, me da igual, no me afecta. Pero para qué hacen eso, no pasa nada, de todo lo que han dicho, eso es lo que menos importa” fueron las palabras de YosStop para desmentir lo dicho por Pati Chapoy.

Para finalizar, Yoseline Hoffman, reiteró que no tiene pensado dar entrevistas a medios “amarillistas”, pues solo tienen la intención de generar polémica a partir de su reputación por lo que, por ahora, solo serán sus compañeros de medios digitales quienes tengan la oportunidad de entrevistarla.

Hasta el momento, Pati Chapoy no ha respondido a las declaraciones de YosStop, sin embargo, se espera que sea en la próxima emisión de “Ventaneando” donde hable sobre esta polémica pues las declaraciones de la youtuber pusieron en tela de juicio la veracidad de la información que presenta.

