'He tenido novios pobres': YOSSTOP vuelve a las andadas y afirma que el dinero no le es relevante

Yoseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop acaba de salir de prisión tras ser aprehendida por posesión y distribución de pornografía infantil el 29 de junio de 2021. La víctima Ainara Suárez interpuso la denuncia en su contra en marzo de 2021 tras haber sido exhibida en el canal de YouTube de Yos.

Para sorpresa de todos, Yosstop fue aprehendida en medio de un operativo en el que participaron más de diez policías de la CDMX. La vida de la youtuber dio un vuelco de un momento a otro, y la noticia de su detención corrió por todos los programas de espectáculos. Su caso fue objeto de análisis por abogados, psicólogos, grupos feministas y hasta religiosos. A pesar de estar presa, Yosstop supo sacar provecho y a través de su novio, siguió alimentando sus redes sociales con una especie de diario en prisión.

Una de las manualidades de Yosstop en prisión

Se volvió común ver fotos en el Instagram oficial de YossTop con largos textos sobre su vida en prisión. Como consecuencia de esto, los seguidores de Yoseline aumentaron considerablemente en todas sus plataformas digitales.

Tras pasar más de tres meses recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, la defensa de Yosstop llegó a un acuerdo con Ainara Suárez, lo que permitió la liberación de Yoseline el 30 de noviembre de 2021. Por supuesto, el hecho fue la noticia principal de los medios de comunicación así como la tendencia número uno en redes sociales. Su liberación causó un intenso debate sobre los privilegios de los que supuestamente gozó solo por ser una persona pública.

No había medio o periodista que no codiciara una entrevista con Yosstop tras su salida de prisión, sin embargo, se dio a conocer a través de sus representantes que para tener la exclusiva, se cobraba la cantidad de 35 mil pesos; precio que muy pocos estaban dispuestos a pagar.

Recientemente, Yosstop asistió a entrevista con el famoso youtuber Diego Ruzzarin; en el video titulado “¿Por qué crees lo que crees?”, Yosstop compartió con el influencer las creencias con las que creció y hasta reveló que viene de una familia libanesa muy conservadora, en la que se le exigía llegar virgen al matrimonio y cumplir con otras normas sociales que se consideran retrógradas.

Yosstop con Diego Ruzzarin

También reveló que sus amigas se fijaban en el dinero a la hora de escoger pareja, contrario a Yoseline que afirma que nunca necesitó buscar a alguien que la mantuviera porque desde adolescente trabajó mucho y ella podía pagarse sus cosas.

Diego Ruzzarin cuestiona a Yoseline Hoffman sobre su criterio para conseguir parejas, a lo que ella responde:

“Mis criterios no eran tan buenos. He tenido novios pobres porque nunca me he fijado en eso (el dinero), ni ha sido relevante para mi”.