YosStop contará TODO lo que vivió en Santa Marta, ¿tiene propuesto lanzar su bioserie?

Fue hace justo una semana cuando la youtuber Yoselin Hoffman, mejor conocida como YosStop, salió del penal de Santa Martha Acatitla luego de permanecer cinco meces en prisión acusada del delito de pornografía infantil; en este tiempo la creadora de contenido ha realizado ya diversas declaraciones, entre ellas la disculpa pública que ofreció a Ainara Suárez el viernes pasado, que era una de las condiciones que le impuso el juez para otorgarle su libertad.

En estos siete días muchos se preguntan aún qué será de la vida de la influencer de ahora en adelante, y ante este cuestionamiento ha sido la propia YosStop quien ha respondido a sus seguidores mediante un video que publicó en sus redes sociales, el primero que sube a YouTube después de algunos meses. En esta grabación Yoselin Hoffman informó acerca de lo que sucederá de ahora en adelante con ella, con su canal y sus redes sociales.

En el video, YosStop comienza recordando cómo fue que perdió su libertad y aseguró que en poco tiempo estará compartiendo con sus seguidores cada una de sus experiencias que vivió al interior del pena de Santa Martha, así como los aprendizajes que esto le dejó, por lo que muchos de sus fans se preguntaron si planeaba realizar una bioserie sobre su vida.

¿Hará YosStop una bioserie sobre su vida?

En el video, Yoselin Hoffman aseguró: "Perdí mi libertad. Nunca lo hubiera imaginado. Acabo de salir después de cinco meses de un centro de reclusión donde fui una PPL (persona privada de su libertad) más", se escucha decir al inicio a la youtuber. Enseguida aseguró a sus fans que en poco tiempo estará contando todos los aprendizajes y vivencias que tuvo en el reclusorio, sin embargo, antes se tomará un pequeño descanso para pasar tiempo junto a su familia y disfrutar de su libertad.

En la grabación la creadora de contenido asegura además que continuará con sus estudios universitarios en la carrera de Psicología, los cuales tuvo que interrumpir luego de ingresar a prisión, además regresará con su podcast "Somos dos", el cual realiza en colaboración con su novio Gerardo González.

YosStop seguirá con el lanzamiento de su ropa deportiva casual y comenzará a compartir videos sobre yoga, práctica que le fue de gran ayuda durante el tiempo que estuvo en prisión. Hoffman declaró además que compartirá en sus redes sociales los aprendizajes obtenidos en los cursos de sensibilización sobre víctimas y de género que tomará con colectivos feministas, otro de los requisitos para que obtuviera su libertad.

En lo que respecta a su canal de Youtube, aseguró que tendrá una reestructuración y destacó que en su espacio ya no habrá cabida para críticas destructivas. Finalmente YosStop indicó que por ahora, su prioridad es cuidar su saluda física y mental, además de valorar ahora más que nunca todo lo que tuvo y que daba por sentado: "Se vienen cosas chingonas, lo sé, lo siento. Veo la luz. Le Dios, al universo y a ustedes que me apoyaron y agradezco todo el amor que he recibido", concluyó en su video.

